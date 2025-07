Războiul lui Putin îi lasă pe ruși fără internet. Opriri deliberate ale rețelelor mobile se extind pe întreg teritoriul țării

În tot mai multe localități ale Rusiei, cetățenii se trezesc fără semnal de internet mobil, cu plăți electronice blocate, aplicații de taxi care nu mai pornesc și farmacii care nu mai pot elibera rețete. Sub pretextul combaterii atacurilor cu drone ucrainene, autoritățile ruse instituie întreruperi masive și prelungite ale rețelelor mobile, potrivit AP.

Într-un clip devenit viral pe Instagram, vizionat de peste jumătate de milion de ori, bloggerul rus Pavel Osipian ironizează, prin versuri, calitatea tot mai precară a internetului mobil în Rostov-pe-Don: „La noi internetul merge până la ora 12, după aia – pauză. Nici să te enervezi nu mai are rost.” Orașul, aflat în sudul Rusiei și unde se află și sediul Districtului Militar de Sud, a fost vizat frecvent de atacuri cu drone ucrainene în ultimele luni.

Problema, însă, nu este locală. În ultimele două luni, întreruperile semnalului de internet mobil – justificate de autorități ca măsură de apărare împotriva dronelor – s-au extins în zeci de regiuni ale Federației Ruse, de la zonele de graniță cu Ucraina până în Siberia și Orientul Îndepărtat. În unele cazuri, au fost raportate și căderi de rețele Wi-Fi.

Consecințele sunt resimțite în viața de zi cu zi: plăți cu cardul care nu pot fi procesate, aplicații de taxi sau ridesharing care nu funcționează, bancomate blocate și magazine care revin la plata în numerar. Potrivit organizației Na Sviazi, care monitorizează disponibilitatea rețelelor în Rusia, în jurul datei de 18 iulie, 61 dintre cele peste 80 de regiuni ale țării se confruntau cu întreruperi ale internetului mobil, iar în 42 au fost semnalate și probleme cu rețelele fixe.

Autoritățile ruse recunosc măsura ca fiind una intenționată. Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a declarat că restricțiile vor rămâne în vigoare „atât timp cât amenințarea persistă”. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reiterat că orice măsură luată în numele securității cetățenilor este justificată și prioritară.

Totul ar fi început în mai, când Moscova a găzduit o paradă militară de amploare cu ocazia marcării a 80 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste. În acele zile, capitala a fost practic deconectată de la rețeaua mobilă de internet. Peskov a confirmat că a fost o decizie calculată, în contextul atacurilor cu drone, fără a oferi însă un termen pentru ridicarea restricțiilor.

Reacție la „Operațiunea Pânza de păianjen”

Avocați și activiști ai libertății digitale susțin că Moscova a transmis, de fapt, un semnal tacit autorităților regionale: întreruperile sunt un instrument „valid” în lupta cu războiul tehnologic. Avocatul Sarkis Darbinyan, fondatorul organizației Roskomsvoboda, spune că declanșarea așa-numitei „Operațiuni Pânza de păianjen” de către Ucraina — în cadrul căreia drone lansate din camioane-cisternă au lovit aerodromuri din interiorul Rusiei — a amplificat temerile.

„S-au speriat serios că dronele pot apărea, ca din cutie, oriunde în Rusia”, a comentat el pentru Associated Press.

Pentru locuitorii din regiunile afectate, lipsa internetului mobil este resimțită diferit. În Voronej, o localnică a declarat că s-a simțit ca într-o „peșteră”, fără semnal sau Wi-Fi, timp de peste o zi. În Samara, semnalul dispare în mod aleatoriu, iar rețelele fixe încetinesc vizibil după ora 23.00.

La Omsk, în Siberia, situația pare să se fi stabilizat, deși unii antreprenori au fost nevoiți să lucreze o săptămână fără conexiune mobilă. În zonele rurale, unde internetul prin telefon este adesea singura legătură cu exteriorul, efectele sunt mai grave. Presa rusă și Asociația Farmaciilor Independente confirmă că lanțurile de farmacii au întâmpinat dificultăți în procesarea rețetelor electronice.

În regiunea Belgorod, un locuitor a scris pe pagina guvernatorului că, în lipsa semnalului și a alarmei antiaeriene, oamenii din sate bat în șine de fier pentru a-și avertiza vecinii de un posibil atac. Autoritățile locale au promis că vor analiza situația.

Cenzură tehnologică cu acoperire legală

Experții în securitate cibernetică afirmă că, deși măsura poate avea justificări strategice — dronele folosesc frecvent rețelele mobile pentru navigație și coordonare —, ea se înscrie într-un context mai amplu al eforturilor Kremlinului de a controla spațiul digital. După 2022, Rusia a blocat rețelele sociale occidentale (Twitter, Facebook, Instagram), aplicații de mesagerie criptată precum Signal, și a restricționat accesul la mii de site-uri ale presei independente și organizațiilor pentru drepturile omului.

YouTube, una dintre cele mai populare platforme din Rusia, a fost „încetinită” în mod deliberat, potrivit analiștilor. În paralel, autoritățile blochează constant serviciile VPN, iar un plan guvernamental prevede lansarea unei aplicații naționale de mesagerie care să înlocuiască cele străine.

„Rusia a încercat timp de două decenii să obțină controlul absolut asupra internetului, fără succes. Acum pare să fi găsit o cale prin limitări tehnice repetate și acceptate social”, a explicat Kateryna Stepanenko, analist la Institute for the Study of War.

Anastasiia Jirmont, expertă în drepturi digitale pentru Europa de Est, atrage atenția că adaptarea populației la aceste restricții este cel mai îngrijorător semnal: „Faptul că oamenii se obișnuiesc cu întreruperile constante este un simptom al unei realități moderne pe care nu ar trebui să o acceptăm.”