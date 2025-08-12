Fostul pușcaș marin american Robert Gilman, închis în Rusia, învinuit din nou de agresiune

Procurorii ruși au adus noi acuzații împotriva lui Robert Gilman, fost pușcaș marin american condamnat la opt ani de închisoare.

Autoritățile ruse au formulat noi acuzații împotriva lui Robert Gilman, cetățean american și fost pușcaș marin, aflat în detenție din 2022. În vârstă de 30 de ani, Gilman ispășește o pedeapsă de opt ani de închisoare și este acuzat acum că ar fi agresat un funcționar al penitenciarului, potrivit documentelor judiciare citate de Reuters.

Condamnat în repetate rânduri în timpul detenției

Gilman a fost arestat inițial în 2022 pentru o presupusă agresiune, comisă în stare de ebrietate, asupra unui polițist rus. De atunci, pedeapsa i-a fost prelungită de mai multe ori, fiind condamnat pentru agresiuni asupra unor funcționari ai închisorii și a unui anchetator de stat.

În fața instanței, Gilman a susținut anterior că a fost forțat să recurgă la violenţă după ce inspectorul penitenciarului i-a provocat dureri la organele genitale şi după ce anchetatorul i-a insultat tatăl.

Noile acuzații și apărarea

Ultimele învinuiri au fost formulate la sfârșitul lunii iulie, într-un tribunal din Voronej, sudul Rusiei, și vizează tot agresiuni asupra personalului penitenciar. Gilman nu a putut fi contactat pentru a comenta, iar avocatul său nu a răspuns solicitărilor presei.

Potrivit publicației Kommersant, echipa sa de apărare a cerut o pedeapsă mai blândă, invocând o afecțiune psihică nespecificată. Următoarea ședință de judecată este programată pentru 25 august.

Contextul mai larg al relațiilor SUA-Rusia

Gilman este unul dintre cei nouă cetățeni americani aflați în prezent în închisorile din Rusia. Cel mai recent schimb de prizonieri dintre Moscova și Washington a avut loc în aprilie, când Ksenia Karelina, o ruso-americană care lucra la un centru spa din Los Angeles, a fost eliberată în schimbul unui rus acuzat în SUA că ar fi furnizat armatei ruse echipamente electronice sensibile.