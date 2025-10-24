search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Fostul iubit al Alinei Kabaeva, amanta lui Putin, urmărit internațional. Cum a devenit David Museliani dușmanul statului rus

Publicat:

David Museliani, fostul iubit al gimnastei Alina Kabaeva, este acuzat de autorităţile de la Moscova  de delapidare și dat în urmărire internațională. El riscă până la cinci ani de închisoare dacă va fi extrădat.

Vladimir Putin şi presupusa sa amantă, fosta gimnastă Alina Kabaeva. FOTO: arhivă
Vladimir Putin şi presupusa sa amantă, fosta gimnastă Alina Kabaeva. FOTO: arhivă

Alina Kabaeva, în vârstă de 42 de ani acum, fosta campioană olimpică la gimnastică ritmică și figură emblematică a sportului rus, a reapărut recent în spațiul public. În același timp, fostul ei partener, David „Șelva” Museliani (52 de ani), este căutat de autoritățile ruse, potrivit Daily Star.

Cei doi au avut o relație la începutul anilor 2000, înainte ca viața Alinei Kabaeva să se intersecteze cu cea a președintelui Vladimir Putin. Zvonurile despre o legătură romantică între gimnastă și liderul de la Kremlin au apărut în 2006, în perioada în care Kabaeva era deja implicată într-o relație cu David Museliani, pe atunci ofițer de poliție.

După ce au apărut primele speculații despre idila dintre gimnasta campioană și Vladimir Putin, legătura cu David Museliani s-a încheiat brusc. În 2008, cotidianul Moskovski Korrespondent anunța chiar o presupusă logodnă între Alina Kabaeva și Vladimir Putin. Informația a fost respinsă dur de Kremlin, iar la scurt timp publicația a fost închisă, în condiții rămase neelucidate, deşi toată lumea bănuieşte care a fost motivul.

Ce acuzaţii i se aduc lui David Museliani

După despărțirea de Alina Kabaeva, David Museliani a renunțat la cariera din poliție și s-a orientat spre afaceri imobiliare la Moscova. Cariera sa civilă părea promițătoare, însă, în 2022, autoritățile ruse au declanșat o anchetă penală împotriva lui.

Comitetul de Investigații al Federației Ruse, instituție condusă de un fost coleg de universitate al lui Vladimir Putin, l-a acuzat pe David Museliani de deturnare de fonduri publice. Potrivit anchetatorilor, „ilegalitățile” ar fi avut loc în perioada în care el era colonel responsabil cu măsurile de securitate anticriminalitate în Garda Națională, structură aflată sub controlul direct al Kremlinului.

De atunci, fostul ofițer se află pe lista internațională a persoanelor urmărite de Rusia.

Fiii secreţi ai lui Vladimir Putin

În timp ce fostul ei iubit este vânat de autorități, Alina Kabaeva continuă să trăiască o viață privilegiată, departe de ochii publicului. Presa internațională o prezintă drept „prima doamnă secretă” a Rusiei, iar sursele independente susțin că ar fi mama a doi băieți ai președintelui rus, Ivan și Vladimir junior, care ar locui în reședința prezidențială de la Valdai, în nord-vestul Rusiei, într-un complex transformat într-o adevărată fortăreaţă, păzit de agenți ai Gărzii Prezidențiale. Conform investigațiilor publicate de Centrul Dossier, copiii sunt crescuți de bone, tutori și profesori particulari, plătiți cu aproximativ 7.700 de euro lunar.

Nașterile ar fi avut loc sub protecție strictă: prima, la Lugano (Elveția) în 2015, și a doua la Moscova, în 2019, asistate de o doctoriță elvețiană.

Imperiul financiar al fostei campioane

Pe lângă statutul de amantă alui Vladimir Putin, Alina Kabaeva a devenit și o femeie extrem de bogată. În ultimii ani, ea a condus National Media Group, unul dintre cele mai influente grupuri media din Rusia, cu o creștere spectaculoasă a veniturilor personale.

Pe perioada războiului din Ucraina, între 2023 și 2025, câștigurile sale au depășit 1,3 miliarde de ruble (aproximativ 13,2 milioane de euro), cu un salt constant în fiecare an:

* 2023: 375 milioane de ruble (3,8 milioane euro)

* 2024: 450 milioane de ruble (4,5 milioane euro)

* 2025: 520 milioane de ruble (5,3 milioane euro)

Veniturile fostei campioane nu provin doar din salariu. Aşa cum Adevărul a mai scris, Alina Kabaeva deține depozite de circa 1,6 miliarde de ruble (16,3 milioane euro) la Rossiya Bank, bancă strâns legată de cercul apropiat al președintelui, şi doar dobânzile îi aduc anual aproximativ 300 de milioane de ruble.

Deși sancțiunile internaționale i-au limitat libertatea de mișcare, fosta gimnastă continuă să ducă o viață fluxoasă. În aparițiile publice rare, Alina Kabaeva poartă haine de designer, bijuterii exclusiviste și accesorii ale celor mai scumpe branduri occidentale și rusești.

Dacă în trecut obișnuia să zboare frecvent spre Milano, München sau Lugano, cheltuind până la 2 milioane de ruble pentru un singur zbor privat, astăzi călătoriile sale sunt limitate la țările Comunității Statelor Independente și câteva destinații asiatice sigure.

Revenind la David Museliani, fostul său iubit, coincidență sau nu, anchetele care îl vizează pe Museliani au început exact în perioada în care imaginea publică a Alinei Kabaeva a fost repusă în prim-plan, după ani de dispariție mediatică.

Rusia

