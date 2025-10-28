„Profesorul Apocalipsă”, consilierul lui Putin, amenință cu un al treilea război mondial: „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare”

Moscova își intensifică amenințările împotriva aliaților occidentali ai Ucrainei. Politologul rus Serghei Karaganov, supranumit „Profesorul Apocalipsă”, lansează o amenințare terifiantă, cu un al treilea război mondial, în care „Marea Britanie va fi distrusă cu arme nucleare”, potrivit Express.co.uk.

Serghei Karaganov consideră că Rusia ar trebui să folosească o explozie nucleară pentru a intimida conducerea politică britanică, pentru a o face să se supună cererilor lui Vladimir Putin.

Consilierul lui Putin a avertizat că se apropie un nou război mondial, care poate fi oprit doar dacă Occidentul înțelege clar că Rusia va folosi arme atomice.

„Rusia ar trebui să-și asume un angajament ferm, în cazul unui război cu un adversar care o depășește din punct de vedere demografic și economic, de a folosi arme nucleare. Sper că vom reuși să trezim la realitate unele persoane. [Dar] nu sunt sigur că vom reuși să trezim pe toată lumea...”, avertizat influentul analist politic.

„Suntem capabili să lansăm un atac dezarmant”

„Profesorul Apocalipsă” consideră că Marea Britanie și Franța sunt țările care se opun lui Putin când vine vorba de Ucraina și mobilizează lumea liberă pentru a provoca Moscova.

„În primul rând, trebuie să continuăm exercițiile forțelor noastre strategice și sub-strategice, care să demonstreze vecinilor noștri britanici și, Doamne ferește, francezi, că suntem capabili să lansăm un atac dezarmant”, a mai spus Karaganov .

„Aceste două țări vor fi distruse în totalitate”

Consilierul lui Putin pare că se referă la un atac nuclear de test, probabil în Arctica, ca avertisment direct pentru Marea Britanie și Franța, potrivit Express.co.uk.

„Dacă totuși o singură rachetă va fi lansată, atunci aceste două țări vor fi distruse în totalitate. Atunci, sper, problema Marii Britanii și a Franței nu se va mai pune. Iar acei oameni, care vorbesc despre lucruri pe care nu le înțeleg, vor tăcea...”, a mai spus acesta.

Serghei Karaganov a mai afirmat că un obiectiv cheie al lui Putin este înlocuirea actualelor „elite” din țările occidentale, inclusiv din Marea Britanie, cu lideri care nu se opun dictatorului de la Moscova.

„Scopul nostru mai larg este să înlocuim elitele [din Marea Britanie și alte țări occidentale] cu unele mai rezonabile”, a spus el adăugând: „dacă, desigur, mai rămân în Europa oameni care sunt încă rezonabili, care se gândesc la interesele naționale, care simt țările lor, care simt istoria lor, care aderă la relații și valori umane normale. Și dacă nu, atunci inamicul trebuie distrus...”.

„Se apropie un război de amploare”

„Profesorul Apocalipsa” a avertizat:

„Acum se formează o prăpastie, se apropie un război de amploare, care trebuie împiedicat pentru a salva țara noastră, poporul nostru și, întâmplător, pentru a salva chiar și unele popoare europene, înșelate și păcălite ca și ucrainenii, de la un destin teribil.

Disponibilitatea de a folosi arme nucleare și chiar utilizarea acestora ar opri un astfel de conflict, a afirmat el.

Aceasta este sarcina noastră, aceasta este, aș spune, datoria noastră înaintea lui Dumnezeu

Este datoria noastră față de generațiile care au luptat pentru patria noastră, pentru libertatea noastră și pentru libertatea Europei și a lumii.

Dacă nu facem acest lucru, atunci am putea pierde și am putea cădea în dizgrație.”

Serghei Karaganov – care este președinte onorific al Consiliului Rus pentru Afaceri Externe și decan al Facultății de Economie Mondială și Afaceri Internaționale de la Școala Superioară de Economie din Moscova – a negat că și-ar fi pregătit propriul buncăr, dar a spus:

„Am pus deoparte o cantitate de cereale, ulei și alte produse alimentare, pur și simplu. în pivniță.”