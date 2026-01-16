search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
O centrală electrică din Harkov, distrusă de forțele ruse. Au avut loc noi atacuri și în Kiev

Război în Ucraina
Publicat:

Forțele ruse au distrus joi, 15 ianuarie, o centrală electrică din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, fiind cel mai recent obiectiv al campaniei de iarnă desfășurate de Moscova.

Este cel mai recent obiectiv al campaniei de iarnă desfășurate de Moscova/FOTO: EPA-EFE
Este cel mai recent obiectiv al campaniei de iarnă desfășurate de Moscova/FOTO: EPA-EFE

Primarul Harkovului, Ihor Terehov, a scris pe aplicația Telegram că nu a precizat ce tip de instalație a fost lovită, dar a menționat că echipele de intervenție lucrează non-stop, scrie Reuters.

Harkov, situat la 25 km de granița cu Rusia, a fost vizat în mod repetat de drone, rachete și bombe ghidate pe tot parcursul războiului, care va intra în al cincilea an luna viitoare.

Guvernatorul regional Oleh Sîniehubov a declarat că autoritățile evaluează amploarea pagubelor provocate de atacul de joi.

Președintele Volodimir Zelenski, la o zi după ce a criticat eforturile de refacere din capitala Kiev, a continuat demersurile pentru a limita pagubele provocate de loviturile rusești, prezidând o reuniune menită să obțină decizii rapide din partea liderilor regionali.

El a spus că noi atacuri asupra Kievului au avut loc până seara.

Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, a anunțat măsuri pentru a face față întreruperilor de electricitate și încălzire, inclusiv reducerea restricțiilor de circulație pe timp de noapte și permiterea importurilor mai mari de energie pentru companii și instituții publice.

Vacanța școlară din Kiev a fost prelungită până la 1 februarie.

Rusia a atacat rețeaua electrică și alte infrastructuri energetice în timp ce continuă ofensiva pe front, lăsând Kievul într-o poziție dificilă, în contextul presiunilor venite din partea SUA pentru obținerea păcii.

Ministrul de Externe Andrii Sîbiha a spus că ministerele de externe și al energiei au organizat un apel pentru strângerea de fonduri destinate soluționării problemelor energetice ale Ucrainei, similar reuniunilor periodice privind livrările de armament. Norvegia, a precizat el, a acordat un prim ajutor financiar de 200 de milioane de dolari.

Întreruperile de curent și reducerile furnizării de căldură și apă în orașe s-au agravat în ultima săptămână, pe fondul unui val de frig care a suprasolicitat un sistem energetic deja afectat.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat joi că aproximativ 300 de blocuri de locuințe au rămas fără încălzire după atacul din 9 ianuarie, care a întrerupt furnizarea de căldură pentru jumătate dintre clădirile înalte ale capitalei.

Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile asupra porturilor din regiunea sudică Odesa. Un atac cu rachetă de joi a rănit o persoană și a avariat containere maritime în orașul Ciornomorsk, a declarat vicepremierul Oleksii Kuleba.

