Președintele Franței a glumit pe seama unei afecțiuni „complet inofensive”, înainte de un discurs important despre reînarmare, Ucraina și amenințarea rusă. „Suntem în raza de acțiune a rachetelor lor”, a avertizat liderul de la Paris.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a apărut joi cu ochiul drept vizibil înroșit la baza aeriană militară din Istres, în sudul țării, unde a susținut discursul de Anul Nou adresat forțelor armate. Potrivit AP, liderul francez a ținut să explice chiar de la început că nu este vorba despre nimic grav și a glumit pe seama aspectului său.

„Vă rog să mă iertați pentru aspectul neplăcut al ochiului meu”, a spus Macron, referindu-se la faptul că i s-au spart câteva vase de sânge la ochi. Afecțiunea se numește hemoragie subconjunctivală și este, după cum a subliniat chiar el, „ceva complet inofensiv”. Înainte de a apărea în fața oficialilor cu rang înalt, președintele purtase ochelari de soare.

În vârstă de 48 de ani, Macron a continuat pe un ton autoironic: „Să vedeți în asta doar o trimitere neintenționată la «Ochiul tigrului»… Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare”, a spus el, făcând aluzie la celebra piesă „Eye of the Tiger” a trupei Survivor, cunoscută din filmul „Rocky III”.

„Suntem în raza de acțiune a rachetelor rusești”

Dincolo de momentul mai relaxat, discursul a fost unul ferm și axat pe marile provocări strategice ale anului 2026. Emmanuel Macron a vorbit despre accelerarea procesului de reînarmare a Franței, continuarea sprijinului pentru Ucraina și decizia de a trimite trupe în Groenlanda, ca gest de susținere pentru Danemarca. El a evocat și un buget de 64 de miliarde de euro destinat armatei începând din 2027.

Președintele francez a avertizat că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acțiune a rachetelor rusești”. Într-un discurs citat de EFE, conform Agerpres, Macron a spus că lansarea unei a doua rachete Oreșnik în Ucraina, săptămâna trecută, evidențiază amenințarea tot mai mare din partea Rusiei.

„Pentru cei care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează, mesajul este foarte clar: suntem în raza de acțiune a rachetelor lor”, a subliniat președintele Franței, amintind că rachetele Oreșnik pot transporta focoase nucleare.

„Dacă vrem să fim credibili, noi, europenii, trebuie să ne dotăm cu arme noi care vor schimba lucrurile pe termen scurt”, a mai spus Macron. El a făcut apel la cooperarea cu Germania și Regatul Unit pentru „a avansa în capacitățile de foc de mare profunzime”, astfel încât „să creștem credibilitatea și să susținem descurajarea nucleară”, așa cum a procedat deja Rusia.

Europa, între decalaje și puncte forte

Vorbind tot la baza militară din Istres, Macron a recunoscut că Europa are întârzieri în privința unor capacități, cum ar fi dronele, lucru devenit evident în războiul din Ucraina. În schimb, a subliniat punctele forte din alte domenii, precum cel al informațiilor militare.

„În timp ce Ucraina depindea în esență de capacitățile serviciilor secrete americane acum un an, în prezent două treimi sunt furnizate de Franța”, a precizat șeful statului francez.

„Coaliția de Voință” și sprijinul pentru Kiev

Macron a vorbit și despre succesul „Coaliției de Voință”, creată în sprijinul Ucrainei, despre care spune că a reușit să înlocuiască sprijinul Statelor Unite, slăbit după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

„Întregul sprijin pentru Ucraina, finanțarea în războiul său de rezistență, vine în proporție de 100% de la Coaliția de Voință”, a declarat președintele francez, considerând că acesta este „un semnal puternic” privind capacitățile militare ale Europei.

El a adăugat că acest grup, format din aproximativ 34 de țări din și din afara Uniunii Europene, a făcut progrese importante în ceea ce privește oferirea de garanții de securitate Ucrainei după un eventual armistițiu.

„Trimitem un semnal puternic partenerilor noștri ucraineni, celorlalți europeni și lumii întregi că suntem pregătiți. Suntem pregătiți să susținem acest efort de rezistență. Suntem pregătiți să descurajăm noi agresiuni și să menținem pacea pe teritoriul nostru”, a spus Macron.

Potrivit lui, Coaliția de Voință este dispusă să „garanteze pacea în mod credibil”, prin angajamente legate de controlul zonei liniei de încetare a focului, de reconstruirea armatei ucrainene și prin alte garanții de securitate.

Un comandament franco-britanic, „pentru prima dată în istorie”

În final, Emmanuel Macron a subliniat crearea, „pentru prima dată în istorie”, a unui comandament franco-britanic unificat și a salutat sprijinul obținut din partea Statelor Unite.

„Este un progres enorm și istoric, care conferă credibilitate Europei în domeniul apărării”, a spus președintele Franței, adăugând că războiul din Ucraina a arătat cât de necesară este consolidarea capacităților militare ale „bătrânului continent” în fața „amenințărilor în creștere”.