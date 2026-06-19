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„Cum mai putem trăi așa?” Reacții de panică și revoltă la Moscova, după un atac masiv cu drone ucrainene

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Război în Ucraina
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Utilizatorii ruși de pe rețelele sociale pun la îndoială eficiența apărării antiaeriene a Moscovei și se plâng de haosul de pe aeroporturi, în timp ce propagandiștii pro-război încearcă să minimalizeze impactul, transmițându-le cetățenilor să se îngrijoreze abia când vor cădea obuze în fața caselor.

Moscova terorizate de drone ucrainene/FOTO:X
Moscova terorizate de drone ucrainene/FOTO:X

„De ce trebuie să sufăr eu din cauza asta? De ce nu le doboară?” Aceasta a fost doar una dintre reacțiile virulente ale moscoviților pe rețelele sociale, după unul dintre cele mai ample atacuri cu drone ucrainene lansate asupra capitalei ruse și a regiunii înconjurătoare de la începutul acestui an.

Atacul, care potrivit autorităților ruse a implicat sute de aparate de zbor fără echipaj, a vizat direct Moscova și împrejurimile sale. Incendii violente au fost raportate în apropierea Rafinăriei de Petrol din Kapotnia, o facilitate strategică ce asigură o parte semnificativă din necesarul de combustibil al capitalei. Aeroporturile din Moscova și-au suspendat temporar activitatea, în timp ce coloane de fum negru și gros au fost vizibile din mai multe sectoare ale orașului. Pentru mulți cetățeni ruși, perturbarea vieții cotidiene a devenit principala sursă de nemulțumire.

Revoltă pe rețelele sociale: „Este o capitală, nu un sat!”

„Vnukovo al meu! De ce trebuie să sufăr eu? De ce nu le doboară? Unde a fost alerta? De ce îmi sunt distruse planurile de vacanță?”, a scris un utilizator pe platforma Threads, cu referire la aeroportul moscovit. Alții și-au exprimat consternarea în fața realității că războiul a ajuns să afecteze vizibil viața din inima Rusiei.

„Oare de ce a fost atacată Moscova? Este o capitală, nu un sat! Ce se întâmplă? Ajung până în centrul Moscovei și în suburbii. Luați apărarea antiaeriană și echipamentele din Crimeea! Cum mai putem trăi așa?”, a reacționat un alt locuitor.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a corelat acest atac cu recentele lovituri rusești asupra Kievului, inclusiv cu distrugerile provocate la complexul Lavra Pecerska, aflat sub protecția UNESCO. „Au lovit Lavra. Am spus deschis că pregătim un răspuns și că îl veți vedea. Cred că îl vedeți acum”, a declarat Zelenski.

În timp ce unii se plângeau de haosul din transporturi – „Mai întâi am petrecut patru zile pe Șeremetievo, acum trei zile pe aeroportul din Soci”, scria un internaut – comentatorii pro-război au cerut represalii dure, invocând din nou utilizarea rachetei balistice Oreshnik.

Drone ucrainene au lovit Moscova. Una dintre cele mai importante rafinării din capitala rusă, vizată în atac

Propagandiștii de la Kremlin cer măsuri radicale: „Toți cei care filmează să fie aruncați în închisoare”

Propagandiștii ruși Vladimir Soloviov și Armen Gasparian au cerut arestarea și trimiterea în judecată a moscoviților care au filmat și distribuit imagini cu atacul ucrainean, solicitând utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială pentru identificarea acestora, după un atac record care ar fi implicat 194 de drone.

Reacția aparatului de propagandă al Kremlinului a fost una de o agresivitate extremă. Armen Gasparian, moderator la canalul de stat Solovyov Live, a cerut serviciilor de securitate (FSB) să deschidă dosare de înaltă trădare pe numele cetățenilor care au înregistrat imagini cu atacurile. El a susținut că a identificat aproximativ 100 de clipuri video pe canalele de Telegram ucrainene și a cerut folosirea tehnologiei de recunoaștere facială pentru reținerea autorilor, numindu-i „ajutoare voluntare” ale armatei ucrainene.

Ideea a fost susținută prompt și de Vladimir Soloviov: „Toți cei care trimit astfel de imagini ar trebui să meargă la închisoare”.

Valul de furie al propagandiștilor vine în contextul în care rafinăria din Kapotnia, situată la doar 15 kilometri de Kremlin, a fost lovită pentru a doua oară într-o singură săptămână. Atacul a declanșat incendii majore și a relansat dezbaterea internă privind controlul informațiilor în Federația Rusă.

Impactul economic

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că loviturile ucrainene au vizat infrastructura energetică din Moscova, regiunea Rostov și teritoriile ocupate, numindu-le un „răspuns absolut corect” la crimele de război ale Rusiei.

Analiștii din domeniu estimează că aproape o treime din capacitatea de rafinare a Rusiei, adică aproximativ 2,14 milioane de barili pe zi, este în prezent indisponibilă din cauza atacurilor sistematice cu drone. Consecințele se fac deja simțite: penuria de combustibil s-a extins în peste 25 de regiuni rusești. Companii majore precum Tatneft, Rosneft și Lukoil au introdus raționalizări stricte la pompă, limitând vânzările per vehicul.

Pentru Kiev, această strategie reprezintă un set de „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, menite să sufoce financiar mașinăria de război a Kremlinului, chiar dacă Moscova încearcă, prin bloggerii militari și mass-media de stat, să mimeze normalitatea și să calmeze o populație tot mai alarmată.

Zelenski: „Dacă Ucraina arde, Moscova va arde”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că cel mai recent atac de la distanță al Kievului asupra Moscovei a fost un răspuns direct la atacul Rusiei asupra Kievului și a avertizat că rușii vor simți din ce în ce mai mult consecințele războiului dacă Kremlinul refuză să-l pună capăt.

Zelenski a numit joi cel mai recent atac cu drone la scară largă al Kievului asupra Moscovei un răspuns justificat la atacurile rusești, avertizând că Moscova s-ar putea confrunta cu mai multe consecințe dacă Kremlinul refuză să pună capăt războiului.

Într-un mesaj audio trimis jurnaliștilor după atac, Zelenski a declarat că Ucraina a avertizat în repetate rânduri că apărarea aeriană stratificată a Moscovei nu va proteja capitala rusă de atacurile ucrainene de la distanță lungă.

„Puteți vedea că, în ciuda celor trei inele de apărare aeriană din jurul Moscovei, am spus că le vom ajunge”, a spus Zelenski.

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