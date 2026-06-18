„Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova”. Zelenski avertizează Kremlinul după atacul asupra celei mai mari rafinării din capitala rusă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că țara sa va continua să răspundă atacurilor rusești, susținând că lovitura cu drone asupra unei rafinării de petrol din Moscova a fost „pe deplin justificată”.

Liderul de la Kiev a explicat că atacul reprezintă un răspuns la bombardamentul lansat de Rusia asupra complexului Lavra Pechersk din Kiev, un sit aflat în patrimoniul UNESCO și considerat unul dintre cele mai importante simboluri religioase și istorice ale Ucrainei.

„Dacă Putin nu vrea să încheie acest război și dorește să îl continue, noi nu vom sta liniștiți, vom răspunde”, conform Euronews.

Președintele ucrainean a transmis un avertisment direct Moscovei, susținând că Rusia va suporta consecințele continuării conflictului.

„Dacă Ucraina arde, va arde și Moscova”, a spus acesta.

Atacul asupra rafinăriei, prezentat drept represalii

Zelenski a declarat că anunțase anterior că Ucraina pregătește un răspuns la atacul asupra sitului Lavra Pechersk și că operațiunea de joi dimineață reprezintă materializarea acelui avertisment.

„Am fost la Lavra Pechersk și am spus că vom pregăti un răspuns și îl veți vedea. Cred că îl vedeți acum”, a afirmat liderul ucrainean.

În același timp, el a insistat că Ucraina nu își dorește continuarea războiului și că obiectivul său rămâne încheierea conflictului declanșat de invazia rusă.

„Nu vrem acest război și nu l-am dorit niciodată. Toată lumea știe acest lucru, iar partenerii noștri îl știu și ei”, a adăugat Zelenski.

Critici la adresa apărării aeriene ruse

Președintele ucrainean a susținut că sistemele de apărare aeriană ale Moscovei nu au reușit să oprească atacul cu drone, în ciuda faptului că sunt considerate printre cele mai puternice din Rusia.

„După cum puteți vedea cu toții, indiferent de cele trei inele de apărare antiaeriană pe care Moscova le are, am spus că îi vom viza”, a declarat acesta.

Potrivit Statului Major al Ucrainei, rafinăria vizată este una dintre cele mai importante din Rusia, asigurând aproximativ 40% din necesarul de combustibil al Moscovei și o mare parte din benzina consumată în regiune. Instalația furnizează, de asemenea, combustibil pentru cele patru mari aeroporturi ale capitalei ruse și are o capacitate anuală de procesare de peste 12 milioane de tone de țiței.

Apel pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Zelenski a cerut intensificarea presiunii economice asupra Moscovei, susținând că sancțiunile occidentale ar trebui să vizeze în special sectorul energetic, veniturile din petrol și gaze, sistemul bancar, industria de apărare și așa-numita „flotă din umbră” utilizată pentru exporturile de petrol.

„Cel mai important este ca poporul rus să înceapă să înțeleagă că doar un singur om, Putin, poartă acest război, în timp ce oamenii plătesc prețul pentru tot”, a declarat liderul ucrainean.

Acesta a concluzionat că presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin trebuie amplificată atât de Ucraina, cât și de aliații săi occidentali.

„A venit timpul ca și rușii să se trezească și să pună presiune pe liderul lor”, a transmis Zelenski.

O țară din UE se opune sancționării patriarhului rus Kirill și companiei Lukoil

Bulgaria nu va susține eventualele sancțiuni ale UE împotriva patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, și nici măsuri care ar putea afecta direct compania petrolieră rusă Lukoil sau filialele acesteia, a declarat miercuri ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova.

Oficialul bulgar a explicat că Sofia susține doar sancțiuni care au un impact economic real asupra Rusiei și care nu generează efecte negative mai mari asupra statelor membre ale Uniunii Europene decât asupra țării vizate. Mai mult, Șefa diplomației bulgare consideră că includerea patriarhului Kirill pe lista sancțiunilor europene ar putea avea efecte contrare celor urmărite.