Zeci de copii și adolescenți din sudul Rusiei au participat săptămâna aceasta la un program neobișnuit de vară, unde au învățat tehnici militare sub îndrumarea soldaților cu experiență.

Pe malul râului Don, 83 de copii cu vârste între 8 și 17 ani au luat parte la un „marș pe traseu”, alternând alergarea cu târârea pe burtă prin nisip și prin apa puțin adâncă. Mulți purtau uniforme de camuflaj, iar unii dintre ei mânuiau arme reale, în timp ce alții foloseau replici de jucărie.

Exercițiul a fost supravegheat de soldați care au luptat în războiul din Ucraina și face parte dintr-o tendință mai largă în Rusia de a pregăti chiar și copiii mici pentru serviciul militar viitor. „Cum am aruncat grenade și am tras cu gloanțe false”, a răspuns imediat Ivan Glushchenko, în vârstă de doar 8 ani, când a fost întrebat care a fost momentul cel mai memorabil.

Copiii fac parte dintr-un grup de cadeți organizat de Cazaci în regiunea Rostov, aproape de granița cu Ucraina. „De ce sunt aici? Pentru că vreau să-mi leagă viitorul de serviciul militar. Vreau să servesc țara și să fiu loial cauzei mele până la capăt”, a spus unul dintre băieții mai mari, Anton.

Un alt participant, David, a explicat că „marșul pe traseu” i-a permis să-și testeze propriile limite: „Am aflat cât de puternică este voința mea”.

Critici și apărarea autorităților

Criticii, printre care organizația pentru drepturile copiilor „Ne Norma”, susțin că astfel de antrenamente de tip militar, precum și instruirea copiilor în școli despre mânuirea armelor și construirea dronelor militare, reprezintă o formă de propagandă și indoctrinare. Autoritățile ruse afirmă însă că acest tip de educație cultivă patriotismul sănătos și reziliența națională.

Instructori cu experiență de război

Printre instructorii din Rostov s-a aflat Alexander Shopin, un soldat rănit în Ucraina, care așteaptă o operație. Fiica sa de vârstă mijlocie a fost unul dintre participanți.

„Nu este prima dată când particip la acest marș pe traseu. Îmi place – să le transmit copiilor experiența mea. Poți vedea cum se formează un spirit de familie între ei”, a spus Shopin. El a adăugat că fiica lui s-a bucurat de experiență, deși i-a fost greu: „Să alergi ca parte a unei echipe și să nu-ți dezamăgești colegii – asta îi place”.

După antrenament, unii copii erau vizibil încântați. „Am murit aproape!” a exclamat o adolescentă. „Am făcut traseul de trei ori!” i-a răspuns prietena ei, îmbrățișând-o.

Instructorul Vladimir Yanenko a explicat că experiența le-a adus copiilor „înțelegere și cunoștințe”: „Antrenamentul patriotic este foarte important. Nu vor să stea pe străzi sau în colțuri. Aici se distrează mult mai bine”.