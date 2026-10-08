 Ciuma din Siberia, o tulpină „manipulată"? Ce spune fostul șef al Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor despre moartea laborantei din Irkuțk | adevarul.ro
search
Joi, 8 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Ciuma din Siberia, o tulpină „manipulată"? Ce spune fostul șef al Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor despre moartea laborantei din Irkuțk

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un fost director al Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a spus că suspectul caz de ciumă din Rusia ar putea fi legat de o tulpină „manipulată" a bacteriei. Până acum nu există nicio confirmare în acest sens.

Robert Redfield a condus CDC la începutul pandemiei de Covid-19
Robert Redfield a condus CDC la începutul pandemiei de Covid-19 Foto: X@donwinslow

Robert Redfield, care conducea CDC la începutul pandemiei de Covid-19, a declarat pentru NewsNation că îl neliniștește mai ales reacția autorităților ruse, nu doar infectarea femeii. Ciuma pneumonică este extrem de rară și poate ucide un pacient în mai puțin de 24 de ore, dar se transmite rar de la om la om. Redfield a subliniat că Rusia a închis cinci spitale și a izolat peste 200 de oameni, ceea ce, în opinia lui, nu se potrivește cu ciuma obișnuită.

El a mai spus că este puțin probabil ca o angajată a unui laborator să moară din cauza unei tulpini naturale. În cazul unui accident, ar exista un protocol care prevede administrarea de antibiotice în 24 de ore, iar femeia ar fi răspuns probabil la tratament. Potrivit lui Redfield, lucrurile s-ar explica dacă bacteria ar fi fost modificată pentru a rezista la antibiotice, așa cum ar fi făcut unele programe ofensive de arme biologice ale Rusiei.

Ce se știe despre cazul din Irkuțk

Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, lucra la Institutul de cercetare anti-ciumă din Irkuțk, Siberia. Potrivit unor relatări, ea le-ar fi spus colegilor că a spart accidental o eprubetă cu bacteria care provoacă ciuma pneumonică.

Peste 200 de persoane cu care ea ar fi intrat în contact au fost puse în carantină, iar restricții au fost introduse în cinci spitale din regiune, inclusiv într-o maternitate, relatează presa rusă, citată de Daily Mail.

Oficialii ruși spun că femeia a murit din cauza unei „pneumonii neidentificate". Ei au adăugat că unii dintre colegii ei aveau Covid sau o răceală obișnuită. Presa locală și unii oficiali regionali susțin însă că ar fi fost vorba de ciumă.

Potrivit Siberia.Realii, serviciul siberian al postului american Radio Liberty, Șipilova a fost internată pe 29 septembrie. A fost pusă inițial pe ventilator, deoarece medicii au crezut că are o formă gravă de Covid. A murit pe 2 octombrie. Nu se știe dacă a primit antibiotice, care sunt eficiente dacă sunt administrate devreme.

Epidemiologul rus Mihail Favorov a declarat pentru postul de radio Ecoul Moscovei că medicii ar fi putut identifica greșit boala, pentru că în regiune nu fusese înregistrat niciun caz de ciumă de cel puțin un deceniu.

Nici circumstanțele îmbolnăvirii nu sunt clare. Canalul rus de Telegram Mash scrie că femeia a fost internată după ce se întorsese dintr-o deplasare de serviciu în Buriația, regiune vecină cu Irkuțk. Presa locală a mai scris că un al doilea om ar fi murit de ciumă în regiunea Irkuțk, dar informația nu a fost confirmată de autorități.

Ambasada SUA la Moscova avertizează americanii în legătură cu un posibil caz de ciumă pulmonară în Rusia și îi îndeamnă să părăsească țara

Reacțiile Washingtonului

Președintele american Donald Trump, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, a spus că nu crede că este vorba de o tulpină manipulată, dar că se va afla adevărul. El a adăugat că oficialii ruși i-au spus că situația este „sub control", deși „nu spun prea multe".

Directoarea CDC, Erica Schwartz, a declarat la un conferință a WSJ pe teme de sănătate că este „foarte încrezătoare" că riscul pentru SUA este „extrem de scăzut".

Ambasada SUA la Moscova și-a reînnoit avertismentul de călătorie de nivel 4 („Nu călătoriți"), care recomandă cetățenilor americani aflați în Rusia să plece imediat. Ambasada a invocat riscul de detenție abuzivă și motive de securitate. Mai multe state vecine cu Rusia au înăsprit controalele sanitare la frontieră. Organizația Mondială a Sănătății și alte organisme internaționale au cerut Moscovei informații suplimentare.

Un institut cu legături în trecutul militar sovietic

Institutul din Irkuțk face parte dintr-o rețea mai largă de instituții științifice din epoca sovietică, cu legături cu cercetarea militară. În anii '70 și '80, oameni de știință sovietici ar fi studiat acolo tulpini naturale de ciumă cu potențial de utilizare militară.

Ken Alibek, fost cercetător de rang înalt în programul sovietic de arme biologice, care s-a mutat în SUA în 1992, a declarat pentru Daily Mail că URSS lucra la versiuni ale bacteriei rezistente la antibiotice, pentru o posibilă armă biologică. Potrivit lui, un număr mare de decese în rândul celor aflați în carantină ar putea indica o tulpină rezistentă.

Ce este ciuma pneumonică

Ciuma pneumonică este cea mai periculoasă formă a bolii. Bacteria Yersinia pestis infectează plămânii, care se umplu cu sânge și lichid, iar pacientul se sufocă. Fără tratament precoce, boala este aproape întotdeauna mortală. Simptomele apar în decurs de o zi de la infectare, iar bacteria se poate transmite prin picături respiratorii. Specialiștii spun totuși că transmiterea între oameni este rară. Potrivit CDC, este nevoie de contact față în față, prelungit, cu o persoană bolnavă. De obicei, boala se tratează ușor cu antibiotice administrate din timp.

La nivel global sunt înregistrate anual între 1.000 și 2.000 de cazuri de ciumă. Boala se poate transmite și prin purici sau prin contactul cu cadavrele unor animale sălbatice infectate. În Rusia au mai fost raportate cazuri în Extremul Orient, unde bacteria este endemică. În iulie, Mongolia a confirmat un caz uman în provincia Hovd. Autoritățile mongole au avertizat că 17 din cele 21 de provincii ale țării sunt considerate zone de risc. În SUA sunt înregistrate în medie aproximativ șapte cazuri pe an, în special în nordul statului New Mexico și în Arizona.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O mizerie și o prostie”. Rusia refuză să trimită către OMS date despre ciumă. Ce se știe până acum despre moartea misterioasă
digi24.ro
image
„Vară indiană” în România, cu temperaturi de 28 de grade în octombrie. Cât mai ține vremea neobișnuit de caldă
stirileprotv.ro
image
Luca Niculescu, după negocierile cu liderii PSD pentru susținerea noului Guvern: “Am găsit deschidere în încercarea de a găsi soluții”
gandul.ro
image
Amenzi uriașe pentru șoferii de camioane care circulă prin București. Ce reguli se schimbă
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv
fanatik.ro
image
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
libertatea.ro
image
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată: Adrian Mutu, la un pas să plece din România » GSP l-a surprins la negocieri!
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: patronul a fost omorât pentru un pariu pe piața neagră! Meciul s-a terminat 0-0
digisport.ro
image
Ce plante se potrivesc în spațiile puțin luminate
click.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
O mare bancă estimează că Luca Niculescu are 60% şanse să ajungă premier
observatornews.ro
image
Probleme pentru cea mai bătrână mamă din lume. Casa Adrianei Iliescu a fost vandalizată
cancan.ro
image
Luca Niculescu anunță că ia în calcul indexarea pensiilor. Ce spune despre majorările de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă
playtech.ro
image
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
Inevitabil: Federația de Fotbal din Portugalia l-a suspendat deja pe Cristiano Ronaldo!
digisport.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
WOW! Mirabela Grădinaru și-a făcut apariția după sărutul pasional cu Nicușor Dan. Prima Doamnă a atras toate privirile
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație după întâlnirea dintre Luca Niculescu și PSD. Ce s-a decis
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”
click.ro
image
Ispita Andrușca, dezvăluiri fără perdea din culisele de la „Insula Iubirii”! „Nu m-am dus acolo ca să despart cupluri”
click.ro
image
Catherine Zeta-Jones a pus piciorul în prag cu Michael Douglas! Ce i-a cerut actorului înainte să fie oficial împreună: „Continui cu ele sau cu mine”
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Stéphanie de Luxemburg și Regina Mathilde a Belgiei profimedia 1047808042 jpg
Într-o mare de consoarte frumoase și elegante, ea este "rățușca cea urâtă" a aristocrației. La 42 de ani, este eclipsată de toate colegele regale
okmagazine.ro
Sabia de bronz, recuperată de arheologi
Sabia de bronz care a stat 3.000 de ani sub apă și încă are muchia ascuțită
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Celine Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris
image
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze”

OK! Magazine

image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit