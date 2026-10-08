Ciuma din Siberia, o tulpină „manipulată"? Ce spune fostul șef al Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor despre moartea laborantei din Irkuțk

Un fost director al Centrelor americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a spus că suspectul caz de ciumă din Rusia ar putea fi legat de o tulpină „manipulată" a bacteriei. Până acum nu există nicio confirmare în acest sens.

Robert Redfield a condus CDC la începutul pandemiei de Covid-19 Foto: X@donwinslow

Robert Redfield, care conducea CDC la începutul pandemiei de Covid-19, a declarat pentru NewsNation că îl neliniștește mai ales reacția autorităților ruse, nu doar infectarea femeii. Ciuma pneumonică este extrem de rară și poate ucide un pacient în mai puțin de 24 de ore, dar se transmite rar de la om la om. Redfield a subliniat că Rusia a închis cinci spitale și a izolat peste 200 de oameni, ceea ce, în opinia lui, nu se potrivește cu ciuma obișnuită.

El a mai spus că este puțin probabil ca o angajată a unui laborator să moară din cauza unei tulpini naturale. În cazul unui accident, ar exista un protocol care prevede administrarea de antibiotice în 24 de ore, iar femeia ar fi răspuns probabil la tratament. Potrivit lui Redfield, lucrurile s-ar explica dacă bacteria ar fi fost modificată pentru a rezista la antibiotice, așa cum ar fi făcut unele programe ofensive de arme biologice ale Rusiei.

Ce se știe despre cazul din Irkuțk

Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, lucra la Institutul de cercetare anti-ciumă din Irkuțk, Siberia. Potrivit unor relatări, ea le-ar fi spus colegilor că a spart accidental o eprubetă cu bacteria care provoacă ciuma pneumonică.

Peste 200 de persoane cu care ea ar fi intrat în contact au fost puse în carantină, iar restricții au fost introduse în cinci spitale din regiune, inclusiv într-o maternitate, relatează presa rusă, citată de Daily Mail.

Oficialii ruși spun că femeia a murit din cauza unei „pneumonii neidentificate". Ei au adăugat că unii dintre colegii ei aveau Covid sau o răceală obișnuită. Presa locală și unii oficiali regionali susțin însă că ar fi fost vorba de ciumă.

Potrivit Siberia.Realii, serviciul siberian al postului american Radio Liberty, Șipilova a fost internată pe 29 septembrie. A fost pusă inițial pe ventilator, deoarece medicii au crezut că are o formă gravă de Covid. A murit pe 2 octombrie. Nu se știe dacă a primit antibiotice, care sunt eficiente dacă sunt administrate devreme.

Epidemiologul rus Mihail Favorov a declarat pentru postul de radio Ecoul Moscovei că medicii ar fi putut identifica greșit boala, pentru că în regiune nu fusese înregistrat niciun caz de ciumă de cel puțin un deceniu.

Nici circumstanțele îmbolnăvirii nu sunt clare. Canalul rus de Telegram Mash scrie că femeia a fost internată după ce se întorsese dintr-o deplasare de serviciu în Buriația, regiune vecină cu Irkuțk. Presa locală a mai scris că un al doilea om ar fi murit de ciumă în regiunea Irkuțk, dar informația nu a fost confirmată de autorități.

Ambasada SUA la Moscova avertizează americanii în legătură cu un posibil caz de ciumă pulmonară în Rusia și îi îndeamnă să părăsească țara

Reacțiile Washingtonului

Președintele american Donald Trump, după o convorbire telefonică cu Vladimir Putin, a spus că nu crede că este vorba de o tulpină manipulată, dar că se va afla adevărul. El a adăugat că oficialii ruși i-au spus că situația este „sub control", deși „nu spun prea multe".

Directoarea CDC, Erica Schwartz, a declarat la un conferință a WSJ pe teme de sănătate că este „foarte încrezătoare" că riscul pentru SUA este „extrem de scăzut".

Ambasada SUA la Moscova și-a reînnoit avertismentul de călătorie de nivel 4 („Nu călătoriți"), care recomandă cetățenilor americani aflați în Rusia să plece imediat. Ambasada a invocat riscul de detenție abuzivă și motive de securitate. Mai multe state vecine cu Rusia au înăsprit controalele sanitare la frontieră. Organizația Mondială a Sănătății și alte organisme internaționale au cerut Moscovei informații suplimentare.

Un institut cu legături în trecutul militar sovietic

Institutul din Irkuțk face parte dintr-o rețea mai largă de instituții științifice din epoca sovietică, cu legături cu cercetarea militară. În anii '70 și '80, oameni de știință sovietici ar fi studiat acolo tulpini naturale de ciumă cu potențial de utilizare militară.

Ken Alibek, fost cercetător de rang înalt în programul sovietic de arme biologice, care s-a mutat în SUA în 1992, a declarat pentru Daily Mail că URSS lucra la versiuni ale bacteriei rezistente la antibiotice, pentru o posibilă armă biologică. Potrivit lui, un număr mare de decese în rândul celor aflați în carantină ar putea indica o tulpină rezistentă.

Ce este ciuma pneumonică

Ciuma pneumonică este cea mai periculoasă formă a bolii. Bacteria Yersinia pestis infectează plămânii, care se umplu cu sânge și lichid, iar pacientul se sufocă. Fără tratament precoce, boala este aproape întotdeauna mortală. Simptomele apar în decurs de o zi de la infectare, iar bacteria se poate transmite prin picături respiratorii. Specialiștii spun totuși că transmiterea între oameni este rară. Potrivit CDC, este nevoie de contact față în față, prelungit, cu o persoană bolnavă. De obicei, boala se tratează ușor cu antibiotice administrate din timp.

La nivel global sunt înregistrate anual între 1.000 și 2.000 de cazuri de ciumă. Boala se poate transmite și prin purici sau prin contactul cu cadavrele unor animale sălbatice infectate. În Rusia au mai fost raportate cazuri în Extremul Orient, unde bacteria este endemică. În iulie, Mongolia a confirmat un caz uman în provincia Hovd. Autoritățile mongole au avertizat că 17 din cele 21 de provincii ale țării sunt considerate zone de risc. În SUA sunt înregistrate în medie aproximativ șapte cazuri pe an, în special în nordul statului New Mexico și în Arizona.