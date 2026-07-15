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Cinci provocări majore cu care se confruntă Kremlinul pe fondul războiului din Ucraina

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Război în Ucraina
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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se confruntă cu presiuni tot mai mari generate de războiul din Ucraina, pe măsură ce conflictul produce efecte nu doar pe front, ci și asupra economiei, infrastructurii și situației interne din Rusia. Într-o analiză, Bloomberg identifică cinci dintre principalele dificultăți cu care se confruntă Kremlinul.

Rușii simt pe pielea lor razboiul din Ucraina/FOTO:AFP
Rușii simt pe pielea lor razboiul din Ucraina/FOTO:AFP

1. Atacurile ucrainene ajung tot mai adânc în teritoriul Rusiei

Potrivit analizei, Ucraina și-a extins în 2026 capacitatea de a desfășura atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective aflate la mare distanță de frontieră, inclusiv în apropierea Moscovei și în regiuni din vestul Siberiei.

Bloomberg notează că amploarea acestor operațiuni pune sub presiune sistemele ruse de apărare antiaeriană și obligă autoritățile să aloce resurse suplimentare pentru protejarea infrastructurii și a centrelor urbane.

În acest context, Vladimir Putin a susținut în repetate rânduri extinderea unei așa-numite „zone tampon” în regiunile ucrainene Sumî și Harkov, argumentând că măsura ar reduce riscul atacurilor asupra teritoriului rus.

2. Presiuni asupra sectorului energetic

Atacurile asupra infrastructurii petroliere au afectat capacitatea de rafinare a Rusiei, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, citată de Bloomberg.

Analiza arată că volumele de petrol procesate în rafinăriile ruse au scăzut semnificativ comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, iar perturbările din sectorul combustibililor au contribuit la creșterea prețurilor pe piața internă.

Bloomberg notează că evoluția este sensibilă din punct de vedere politic, în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Rusia, iar autoritățile încearcă să limiteze impactul economic asupra populației.

3. Economia de război își pierde din dinamism

Deși producția destinată industriei de apărare continuă să crească, economia rusă în ansamblu dă semne de încetinire, potrivit publicației.

Ratele ridicate ale dobânzilor, menținute pentru a limita inflația alimentată de cheltuielile militare, afectează investițiile și activitatea din sectoarele civile. În același timp, Ministerul rus al Finanțelor estimează că atât cheltuielile bugetare, cât și deficitul vor depăși nivelurile prognozate anterior.

Bloomberg subliniază că atacurile asupra unor instalații industriale din Rusia pot amplifica aceste dificultăți prin reducerea producției și accentuarea presiunilor inflaționiste.

4. Blocaj în plan diplomatic

Potrivit analizei, speranțele Moscovei privind obținerea unor concesii din partea Ucrainei prin intermediul medierii americane nu s-au concretizat.

Bloomberg amintește că discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au intrat într-un impas, în timp ce atenția administrației americane s-a concentrat ulterior asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

În paralel, deși Kremlinul continuă să susțină că forțele ruse avansează pe frontul din estul Ucrainei, autoritățile de la Kiev contestă aceste afirmații.

Publicația concluzionează că, pe măsură ce conflictul se prelungește, costurile militare, economice și politice suportate de Rusia continuă să crească.

5. Scădere a nivelului de susținere pentru Putin

Bloomberg citează date ale Centrului Levada, un institut independent de sondare a opiniei publice din Rusia, potrivit cărora nivelul de aprobare a activității lui Vladimir Putin a scăzut la 74% în luna iunie, cu cinci puncte procentuale față de măsurătorile anterioare.

În același timp, proporția respondenților care consideră că Rusia se îndreaptă într-o direcție bună a coborât de la 61% la 52%.

Potrivit analizei, aceste rezultate sugerează o creștere a nemulțumirii populației față de consecințele războiului. Bloomberg apreciază că, deși Kremlinul continuă să controleze strict scena politică internă, evoluția indicatorilor de opinie ar putea reflecta dificultățile tot mai mari generate de conflictul prelungit.

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