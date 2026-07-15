Video Zelenski îl anunță pe Putin ce va urma pentru Rusia: 20 de milioane de drone noi vor fi produse în Ucraina

Ucraina transformă producția de drone într-o bază industrială pentru război. Țara produce deja 10 milioane de drone pe an și vrea să ajungă la 20 de milioane.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri o creștere semnificativă a producției de drone în Ucraina. Potrivit acestuia, țara produce deja aproximativ 10 milioane de drone anual, iar obiectivul este dublarea acestei capacități, până la 20 de milioane de drone pe an, transmite dialog.ua.

Zelenski a făcut declarația la Kiev, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Statalității Ucrainei. El a amintit că, atunci când a anunțat pentru prima dată public obiectivul de a produce un milion de drone pe an, mulți s-au arătat sceptici, atât în Ucraina, cât și în afara țării.

Armata ucraineană utilizează deja pe scară largă dronele pe linia frontului, vizând logistica rusă, tehnica militară, sistemele de apărare antiaeriană, infrastructura energetică și alte obiective militare. Producția în masă permite un răspuns mai rapid la necesitățile unităților combatante și contribuie la menținerea unei presiuni constante asupra forțelor ruse.

Analiștii militari apreciază că această evoluție reprezintă un semnal îngrijorător pentru Rusia.

Războiul dronelor depășește deja stadiul unei simple componente a conflictului și se transformă într-o competiție industrială. Dacă Ucraina va reuși într-adevăr să își dubleze producția anuală, de la 10 milioane la 20 de milioane de drone, acest lucru ar însemna o amenințare tot mai mare pentru trupele ruse, atât pe linia frontului, cât și în zonele din spatele acesteia, mai notează publicația.

Presa ucraineană a relatat anterior că militari britanici și francezi din cadrul „Coaliției de Voință” ar urma să fie desfășurați la granițele Ucrainei în această toamnă. De asemenea, publicația a scris că Ucraina va produce rachete franceze SCALP.

Amintim că, în timpul vizitei lui Volodimir Zelenski din luna martie, liderul ucrainean și președintele Nicușor Dan au semna un document prin care România și Ucraina s-au angajat să pună bazele producției de drone în țara noastră, printr-o finanțare de 200 de milioane de euro, asigurată prin programul SAFE.