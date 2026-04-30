China își consolidează discret, dar constant, prezența în Crimeea. Tot mai multe companii chineze în teritoriile ocupate din Ucraina

Beijingul manifestă un interes tot mai clar pentru peninsula anexată de Rusia în 2014. Atât anexarea, cât și războiul declanșat ulterior în Ucraina de către Vladimir Putin par să fi amplificat ambițiile Chinei în regiune.

Interesul investitorilor chinezi pentru Crimeea nu este însă unul recent. Potrivit publicației independente ruse The Insider, încă din decembrie 2013 fusese semnat un proiect ucraineano-chinez care viza construirea unui port în ape adânci și implicarea Chinei în modernizarea portului de pescuit din Sevastopol, în sudul peninsulei.

La acea vreme, unii experți ucraineni considerau că parteneriatul reprezenta doar prima etapă a unui plan mai amplu de extindere chineză, alimentat de interesul pentru potențialul agricol al Ucrainei. Totuși, protestele ucrainenilor, plecarea președintelui Viktor Ianukovici și intervenția Rusiei în Crimeea au dus la abandonarea proiectului.

Interese multiple

Între 2014 și 2022, presa rusă a relatat în mod repetat despre dorința companiilor chineze de a participa la proiecte de infrastructură în Crimeea. Cu toate acestea, niciun astfel de proiect nu s-a materializat. Situația pare să se fi schimbat odată cu ofensiva rusă în Ucraina, care a creat noi oportunități pentru Beijing.

În noiembrie 2023, The Washington Post relata despre posibile discuții ruso-chineze privind construirea unui tunel de transport sub strâmtoarea Kerci. Atât Moscova, cât și Beijingul au negat informațiile.

Între timp, contactele dintre China și Crimeea s-au intensificat, uneori fără acordul Kievului. De exemplu, nava Heng Yang 9, sub pavilion panamez, dar deținută de o companie chineză, a fost observată de mai multe ori în portul Sevastopol. Ministerul ucrainean de Externe a protestat în acest sens pe lângă autoritățile chineze.

China rămâne prudentă, evitând investițiile directe vizibile de teama sancțiunilor internaționale. Cu toate acestea, interesul său pentru peninsulă este tot mai evident. Unii observatori sugerează că ar putea exista deja forme de cooperare discretă între China și Rusia în regiunea Mării Negre.

Deocamdată, expansiunea chineză în teritoriile ucrainene ocupate nu este de amploare. Totuși, potrivit unui oficial din republica separatistă Lugansk, „China urmărește îndeaproape evoluțiile”. În paralel, tot mai multe companii chineze își stabilesc prezența în aceste teritorii, dezvoltând relații cu elitele locale.

Motivele Beijingului sunt atât geopolitice, cât și economice. Crimeea are o importanță strategică majoră în regiunea Mării Negre, iar sud-estul Ucrainei poate servi drept punct de acces către Europa de Est. În același timp, aproximativ jumătate din resursele de pământuri rare ale Ucrainei se află în zone controlate de Rusia.

Potrivit The Insider, această implicare ar putea reprezenta și un test pentru China în contextul sancțiunilor internaționale. Companiile private ar evalua riscurile și oportunitățile, în perspectiva unei eventuale implicări viitoare a marilor grupuri industriale susținute de statul chinez.