Moscova pregătește noi operațiuni ofensive, în ciuda pierderilor de pe front, l-au avertizat serviciile secrete ucrainene pe președintele Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia își pregătește noi operațiuni ofensive, în ciuda pierderilor semnificative suferite pe front. Potrivit acestuia, Ucraina deține documente ale Statului Major rus care confirmă aceste planuri.

Declarațiile au fost făcute în urma unei ședințe cu șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării (GUR), Oleksii Ivașcenko.

„Documentele Statului Major al Federației Ruse arată incapacitatea acestuia de a-și îndeplini obiectivele stabilite de conducerea politică de la Kremlin”, a transmis Zelenski.

Liderul de la Kiev a mai precizat că forțele de apărare ucrainene continuă să distrugă potențialul ofensiv al armatei ruse, iar pierderile iremediabile ale acesteia ar ajunge la aproximativ 60% din total.

„Sarcina Ucrainei este să crească în continuare procentul pierderilor irecuperabile ale ocupantului, să consolideze linia de utilizare a dronelor pe front și să extindă sancțiunile noastre la distanță împotriva industriei de armament și a sectorului petrolier rusesc”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că va informa partenerii internaționali despre planurile discutate la Moscova privind posibile operațiuni împotriva unor state NATO, precum și despre încercările de a implica Belarusul în implementarea obiectivelor militare ale Rusiei.

GUR: planuri de mobilizare a zeci de mii de străini

Serviciile ucrainene de informații militare susțin că Rusia ar intenționa să mobilizeze până la 20.000 de cetățeni străini și migranți în cursul anului 2026.

Potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev, structurile de mobilizare ale Statului Major rus și serviciul federal pentru cetățenie și înregistrarea străinilor au evaluat numărul cetățenilor străini cu vârste între 18 și 60 de ani din toate regiunile federale.

Centrele de recrutare ar fi primit obiective de atragere a între 0,5% și 3,5% dintre aceștia în contracte militare, prin 97 de puncte de selecție. Cele mai multe centre se află în Districtul Militar Central (30), în districtele Moscova și Sud (câte 21), precum și în cele Estic (14) și Leningrad (11).

Potrivit GUR, recrutarea este realizată inclusiv prin structuri militare semiprivate, precum „Redut”, „Konvoi”, „Wagner-2”, „Potok” sau alte formațiuni similare. Principala sursă de recrutare ar fi cetățenii din Asia Centrală – Uzbekistan, Tadjikistan și Kârgâzstan –, dar și persoane din Bangladesh, Sudan, Ciad și alte state din Asia și Africa.

Autoritățile ucrainene susțin că principalele metode de atragere includ promisiuni de salarii mari, beneficii sociale și obținerea cetățeniei ruse. În cazurile în care aceste stimulente nu funcționează, ar fi folosite presiuni, intimidări și constrângeri administrative, inclusiv amenințarea cu anularea vizelor turistice sau de studii și refuzul prelungirii dreptului de ședere.

„În aceste condiții, create în mod deliberat de regimul rus, străinilor li se oferă o așa-numită alternativă: participarea la război. Practic, alegerea este între închisoare de lungă durată și semnarea unui contract militar cu forțele armate ale Rusiei”, au precizat reprezentanții GUR.

Anterior, serviciile ucrainene au estimat că Rusia mobilizează lunar între 40.000 și 45.000 de militari pentru războiul împotriva Ucrainei. Kievul susține că își menține propriile capacități de recrutare la un nivel inferior cu aproximativ 10.000 de persoane.

În același timp, GUR afirmă că Moscova continuă pregătirile pentru noi operațiuni ofensive și caută să își suplimenteze efectivele prin mobilizare extinsă.