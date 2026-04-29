Șefa ambasadei SUA la Kiev părăsește postul din cauza dezacordului față de politica lui Trump privind Ucraina

Însărcinatul cu afaceri interimar al SUA în Ucraina, Julie Davis, își va părăsi postul de la Kiev în următoarele săptămâni, invocând divergențe cu președintele american Donald Trump privind politica față de Ucraina, scrie Financial Times.

Davis urmează să își încheie mandatul în iunie 2026, potrivit Departamentului de Stat, într-un moment în care negocierile de pace dintre Kiev și Moscova rămân blocate, iar Rusia este considerată în pregătiri pentru o posibilă ofensivă de vară.

Julie Davis, care ocupă funcția de însărcinat cu afaceri la Ambasada SUA din Kiev din mai anul trecut, se va retrage din serviciul diplomatic după o carieră de aproximativ 30 de ani, a transmis marți Departamentul de Stat.

Informațiile apărute în presa internațională, potrivit cărora plecarea sa ar avea legătură cu neînțelegeri cu președintele Donald Trump privind nivelul de sprijin acordat Ucrainei, au fost respinse de autoritățile americane. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că aceste afirmații sunt „false”.

El a subliniat că Julie Davis a susținut în mod constant eforturile administrației Trump de a obține o pace durabilă între Rusia și Ucraina.

Julie Davis a fost numită în această funcție în mai anul trecut, după plecarea predecesoarei sale, diplomatul de carieră Bridget Brink. Ulterior, Brink a afirmat că a devenit îngrijorată de ceea ce a descris drept o abordare conciliantă a administrației Trump față de Rusia și de presiunile exercitate asupra Ucrainei.

Jurnaliștii notează, de asemenea, că Davis, care este și ambasadorul SUA în Cipru, a fost neplăcut surprinsă de decizia lui Trump de a-l numi pe omul de afaceri din Arizona și donatorul Partidului Republican, John Breslow, în funcția de nou ambasador al SUA în Cipru.

Ambasada Statelor Unite la Kiev a cunoscut mai multe schimbări în ultimii ani. În 2019, președintele Trump a rechemat-o pe ambasadoarea de atunci, Marie Yovanovitch, care ulterior a depus mărturie în cadrul procedurii de suspendare inițiate împotriva sa.

Donald Trump a promis că va pune capăt rapid războiului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, însă până în prezent nu a fost anunțat niciun acord.

Conform acelorași surse, Casa Albă ar fi limitat rolul Departamentului de Stat în gestionarea dosarului ucrainean, bazându-se în schimb pe emisari speciali.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen a lăudat activitatea lui Julie Davis, evidențiind „conducerea stabilă și eficientă” a acesteia. Ea a subliniat, de asemenea, importanța numirii unui ambasador confirmat de Senat pentru un post diplomatic de o asemenea importanță precum cel de la Kiev.