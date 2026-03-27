Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Cei mai săraci ruși sunt îndemnați să doneze lunar din salariu pentru războiul din Ucraina

Autoritățile din regiunea rusă Buriatia au lansat un apel către cetățeni pentru a contribui financiar, lună de lună, la susținerea operațiunilor militare din Ucraina. Inițiativa aparține Consiliului conducătorilor din districtul Kabansky, care propune ca angajații să renunțe la o sumă fixă din veniturile lor pentru a sprijini trupele de pe front. 

Rușii, îndemnați să doneze lunar din salariu pentru războiul din Ucraina FOTO: Profimedia

Suma recomandată pentru această donație recurentă este de 300 de ruble pe lună. Reprezentanții consiliului susțin că acest efort financiar nu ar trebui să afecteze nivelul de trai al populației locale, potrivit Baikal Journal. Aceștia au explicat că, raportat la veniturile actuale, impactul este minim: „În districtul nostru, salariul minim pe economie este în prezent de 40.639 de ruble, iar ca bază s-au luat 25% din câștigul zilnic. Pentru o persoană, 300 de ruble este o sumă nesemnificativă”. 

Schimbarea strategiei de colectare a fondurilor

Până în prezent, în regiune se practicau campanii sporadice de colectare a banilor, prin care cetățenii erau invitați să doneze echivalentul unei zile întregi de muncă. Totuși, autoritățile consideră că vechea metodă nu mai dă rezultatele scontate. În opinia lor, practica anterioară este ineficientă deoarece uneori devine „o povară grea pentru bugetul familiei”, ceea ce face ca „fondurile să fie colectate inegal”.

Noua abordare urmărește să asigure un flux de bani constant și predictibil. Oficialii au subliniat că necesitățile armatei sunt presante, argumentând că echipamentele moderne solicitate la front „sunt scumpe și sunt necesare imediat”.

Angajații din sectorul public au început deja să semneze cererile

Inițiativa pare să fi fost deja adoptată de mai multe instituții locale. Potrivit declarațiilor oficiale, majoritatea unităților finanțate din bugetul raional, inclusiv Spitalul Central Raional din Kaban, s-au conformat deja. Angajații acestor instituții „au scris cereri de reținere a fondurilor pentru solicitările soldaților”, acceptând astfel ca banii să fie opriți direct din statul de plată.

Această măsură vine într-un context social dificil pentru Buriatia, considerată una dintre cele mai sărace zone ale Federației Ruse. Regiunea, unde populația majoritară aparține minorității bureate, a suferit deja pierderi umane semnificative în rândul bărbaților trimiși să lupte pe frontul din Ucraina.

