Soldații ruși cedează sub presiunea câmpului de luptă: „Un adevărat lanț al autodistrugerii”

Potrivit Forțelor de Asalt Aerian ale Ucrainei, printre trupelor de ocupație ruse circulă un „manual” neoficial conținând instrucțiuni extreme pentru gestionarea soldaților răniți pe câmpul de luptă, relatează New Voice of Ukraine.

Informația a fost făcută publică pe 22 martie, împreună cu un videoclip despre care armata ucraineană susține că ilustrează această practică, autoritățile avertizând că imaginile sunt tulburătoare.

„Un adevărat lanț al autodistrugerii - acesta este noul «manual» al ocupanților”, au transmis Forțele de Asalt Aerian. „Este brutal de simplu și în același timp înfricoșător: elimină camaradul rănit și apoi împușcă-te în cap.”

Potrivit armatei ucrainene, presiunea constantă exercitată de prezența dronelor cu fibră optică, lovituri aeriene cu precizie și artilerie a creat condiții în care soldații ruși sunt nevoiți să se resemneze cu faptul evacuarea este improbabilă. Această situație duce la acte motivate disperare în rândul soldaților demoralizați de pe linia frontului.

„În timp ce Forțele Armate ale Ucrainei luptă pentru fiecare viață și își evacuează propriii soldați din cele mai fierbinți poziții, inamicul pur și simplu se mătură singur - pluton după pluton”, se arată în actualizarea Forțelor de Asalt Aerian.

Oficialii ucraineni au evidențiat în mod repetat pierderile ridicate ale Rusiei pe câmpul de luptă ca semn al presiunii asupra forțelor Moscovei. În februarie, șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a declarat că, în 2025, pierderile Rusiei pe câmpul de luptă au depășit pentru prima dată numărul noilor recruți mobilizați.

Ministrul Transformării Digitale, Mihailo Fedorov, a afirmat de asemenea că unul dintre obiectivele stabilite de președintele Volodimir Zelenski este eliminarea a 50.000 de militari ruși pe lună.

Pe 10 martie, Zelenski a spus că serviciile de informații ucrainene au obținut documente care detaliază modul în care Rusia își evaluează propriile pierderi. Potrivit acestuia, distribuția arată că din totalul pierderilor de pe câmpul de luptă, 62% sunt morți și 38% răniți.

Ulterior, pe 17 martie, Zelenski a declarat că Rusia a pierdut aproape 100.000 de militari pe linia frontului în ultimele trei luni. El a adăugat că 90% din pierderile Rusiei pe câmpul de luptă sunt provocate de dronele ucrainene.

Pe 22 martie, Statul Major al Ucrainei a estimat că Rusia a pierdut aproximativ 940 de militari în ultimele 24 de ore. De la începutul invaziei la scară largă din 24 februarie 2022, pierderile totale ale armatei ruse sunt estimate de Ucraina la 1.287.880 de soldați.

Rusia a lansat atacuri simultane pe mai multe porțiuni ale frontului

Pe câmpul de luptă, forțele ucrainene raportează respingerea operațiunilor ofensive rusești pe mai multe direcții. Sîrski a descris că în ultimele zile au avut loc încleștări intense în care forțele ruse nu și-au atins obiectivele, în ciuda angajării unor resurse semnificative.

Potrivit lui Sîrski, trupele ruse au crescut semnificativ intensitatea asalturilor între 17 și 20 martie, efectuând 619 atacuri de-a lungul liniei frontului.

Cele mai puternice presiuni au fost exercitate în direcțiile Pokrovsk și Oleksandrivsk din regiunea Donețk, cu 163, respectiv 96 de asalturi. Direcția Oleksandrivsk rămâne una dintre cele mai disputate sectoare ale frontului, situată în apropierea granițelor administrative ale regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporijie, unde forțele ucrainene au desfășurat recent contraofensive și au recâștigat teren după încercările anterioare ale Rusiei de a se consolida în zonă.

Lupte intense au continuat și în apropiere de Kostiantînivka în regiunea Donețk, precum și pe direcția Lîman (între Donețk și Lugansk), direcția Kupiansk din regiunea Harkov și zona Oceretine din Donețk.

În ciuda angajării unor rezerve importante, forțele ruse nu au reușit să străpungă liniile defensive ucrainene, a declarat Sîrski. Trupele ucrainene au oprit înaintarea în mai multe sectoare, în timp ce în altele luptele de intensitate ridicată continuă, pe fondul regrupării unităților ruse pentru posibile noi atacuri.

„În ansamblu, inamicul nu și-a îndeplinit sarcinile stabilite”, a spus el, adăugând că forțele ruse încearcă să aducă întăriri și mizează pe condiții meteo mai dificile pentru a reduce eficiența dronelor și artileriei ucrainene.

El a descris atacurile drept „asalturi cu carne”, implicând zeci de mii de soldați și pierderi grele. În doar patru zile, forțele ruse ar fi pierdut peste 6.000 de militari, morți și răniți, iar pierderile totale săptămânale s-ar ridica la aproximativ 8.700, potrivit comandamentului ucrainean.

Sîrski a precizat că unitățile ucrainene au fost pregătite pentru escaladare, consolidând pozițiile cu personal suplimentar, echipamente și muniție. El a atribuit apărarea „curajului și rezilienței” soldaților ucraineni care mențin linia sub presiune constantă.

El a adăugat că, în unele sectoare, forțele ucrainene au preluat inițiativa și desfășoară operațiuni defensive active, indicând contraatacuri localizate în pofida presiunii ruse continue de-a lungul frontului.