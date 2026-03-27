Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Vladimir Putin apelează la marii afaceriști ruși pentru a finanța războiul din Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-ar fi solicitat oamenilor de afaceri bogați să contribuie financiar la bugetul de apărare, afectat de costurile războiului din Ucraina și de sancțiunile occidentale, potrivit unor informații apărute în presa internațională.

Putin le cere oligarhilor să doneze pentru bugetul de apărare al Rusiei FOTO: AFP

Vladimir Putin le-a cerut oligarhilor ruși să doneze bani pentru bugetul de apărare al țării, care se confruntă cu presiuni tot mai mari, în contextul continuării invaziei din Ucraina, relatează presa internațională citată de News.ro.

Potrivit Financial Times, liderul de la Kremlin intenționează să continue conflictul început în februarie 2022 până când Rusia va reuși să preia controlul complet asupra zonelor din regiunea Donbas care nu sunt încă sub autoritatea sa.

Cel puțin doi oameni de afaceri i-ar fi transmis lui Putin, în urma unei întâlniri desfășurate joi, că sunt dispuși să contribuie financiar la bugetul apărării.

Decizia vine după ce Ucraina ar fi refuzat, în cadrul unor negocieri recente mediate de Statele Unite, să se retragă unilateral din Donbas.

Negocieri dificile și poziții divergente

Rusia ar urma să reia discuțiile cu Statele Unite privind un posibil acord de pace „de îndată ce condițiile vor permite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Acesta a subliniat că Moscova nu și-a pierdut interesul pentru negocieri, însă a avertizat că problemele esențiale, în special cele teritoriale, rămân nerezolvate.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru Reuters, că Washingtonul ar condiționa oferirea unor garanții de securitate de cedarea întregii regiuni Donbas către Rusia.

Orientul Mijlociu are cu siguranță un impact asupra președintelui Trump și, cred, asupra pașilor săi următori. Președintele Trump, din păcate, continuă să aleagă o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană. Mi-aș dori foarte mult ca partea americană să înțeleagă că partea estică a țării noastre face parte din garanțiile noastre de securitate”, a afirmat Zelenski.

Bugetul apărării crește, dar deficitul se adâncește

Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut semnificativ, bugetul apărării fiind majorat cu 42% anul trecut, până la 13,1 trilioane de ruble (aproximativ 121 miliarde de lire sterline). În paralel, autoritățile încearcă să stabilizeze economia prin introducerea de noi taxe.

Ministrul Economiei, Maxim Reșetnikov, a declarat că Rusia analizează posibilitatea introducerii unei noi taxe pe profiturile excepționale, în cazul în care rubla va continua să se deprecieze. În 2023, statul a colectat deja 320 de miliarde de ruble printr-o taxă unică de 10% aplicată companiilor mari.

De asemenea, în ianuarie, Kremlinul a majorat TVA la 22%, cu scopul de a obține venituri suplimentare de aproximativ 600 de miliarde de ruble în următorii trei ani, în special de la întreprinderile mici și mijlocii.

Cu toate acestea, deficitul bugetar al Rusiei pentru primele două luni ale anului a depășit 90% din nivelul estimat pentru întregul an, pe fondul sancțiunilor americane care au obligat Moscova să vândă petrol la prețuri mai mici.

Avertisment privind cheltuielile și volatilitatea piețelor

În acest context, Vladimir Putin a făcut apel la prudență în gestionarea veniturilor suplimentare generate de creșterea prețurilor la petrol, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu. „Acum că prețurile exporturilor noastre tradiționale cresc, dar piețele sunt turbulente, poate exista tentația de a profita de situație”, le-a spus el liderilor de afaceri la Moscova.

Președintele rus a avertizat că aceste venituri ar putea fi risipite prin distribuirea de dividende sau prin creșterea cheltuielilor publice. „Trebuie să rămânem prudenți. Dacă piețele se mișcă într-o direcție astăzi, mâine se pot mișca în cealaltă”, a subliniat Putin.

„Este nevoie de un grad moderat de conservatorism și de o abordare moderat conservatoare, atât în sectorul corporativ, cât și în finanțele publice”.

