Război în Ucraina

Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului

Război în Ucraina
În spatele declarațiilor belicoase și al jocurilor geopolitice, războiul din Ucraina începe să apese acolo unde doare cel mai tare pentru Vladimir Putin: în economie.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Potrivit analiștilor occidentali, liderul de la Kremlin ar lua în calcul, tot mai serios, varianta temperării sau chiar opririi războiului, nu din motive politice, ci din cauza presiunii financiare tot mai greu de ignorat.

În paralel însă, jocul marilor puteri complică ecuația. Președintele Volodimir Zelenski acuză că administrația Donald Trump exercită presiuni asupra Kievului, nu asupra Moscovei. Potrivit acestuia, Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate de retragerea trupelor ucrainene din zone neocupate ale Donbasului – un scenariu care avantajează, evident, Rusia.

În această ecuație tensionată, Kremlinul pare să mizeze pe oboseala Occidentului și pe eventualul recul al Statele Unite din negocieri. Cu alte cuvinte, Moscova joacă la uzură, sperând că timpul îi va aduce concesii fără să fie nevoită să le câștige pe front.

Dar realitatea economică începe să contrazică această strategie. Scăderea veniturilor din petrol, vândut cu discounturi consistente, a lovit direct în bugetul rus. Pentru prima dată după mult timp, avertismentele economiștilor nu mai sunt ignorate la Kremlin.

Se vorbește chiar despre posibile repoziționări în cercul de putere. Numele lui Igor Secin, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Putin, apare ca potențial negociator-cheie. În același timp, zvonuri despre remanieri guvernamentale, inclusiv în jurul premierului Mihail Mișustin, alimentează ideea că Moscova se pregătește pentru un posibil viraj tactic.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu au oferit Rusiei un respiro

Totuși, contextul internațional a schimbat temporar datele problemei. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au oferit Rusiei un respiro, însă mulți analiști cred că este doar o pauză de scurtă durată.

În culisele puterii, situația este descrisă ca fiind mult mai gravă. Expertul Ivan Us vorbește despre „ședințe nocturne” la Kremlin, unde se discută deschis despre o criză economică profundă. Dacă în trecut se vorbea despre reducerea generală a cheltuielilor, acum se pune problema tăierilor directe din bugetul apărării – un semnal clar că războiul devine o povară.

Deficitul bugetar explodează, iar veniturile nu țin pasul. În aceste condiții, opțiunile lui Putin sunt limitate: fie reduce ambițiile militare, fie forțează economia până la limită.

Numai că există și o barieră psihologică. Oprirea războiului ar deschide inevitabil întrebarea: „de ce a fost început?”. Iar pentru liderul de la Kremlin, aceasta poate fi cea mai incomodă dintre toate.

Moscova joacă un dublu joc

Între timp, analiștii avertizează că Moscova joacă un dublu joc. Pe de o parte, explorează discret opțiuni de negociere. Pe de altă parte, profită de orice fereastră de oportunitate pentru a continua conflictul.

Politologul Oleksandr Leonov atrage atenția că șocurile din piața petrolului – inclusiv situațiile în care prețul de vânzare a coborât sub costul de producție – au zguduit serios conducerea rusă. Aceste evoluții ar putea împinge Kremlinul spre o „înghețare” a conflictului, dacă nu chiar spre negocieri reale.

În același timp, Rusia speră că tensiunile din Orientul Mijlociu vor redeschide uși pe piața europeană a energiei, esențială pentru economia sa. Înainte de război, aproximativ 70% din veniturile energetice veneau din Europa.

Trump acuză Ucraina că a dat bani pentru a susține campania lui Biden. Acuzații de ingerință în alegerile din SUA

Un alt actor-cheie rămâne China. Beijingul negociază activ cu Europa și, dacă interesele o vor cere, nu va ezita să sacrifice relația cu Moscova – un risc real pentru Kremlin.

În final, tabloul este unul contradictoriu: Rusia pare mai vulnerabilă ca oricând economic, dar nu neapărat mai dispusă să cedeze politic. Iar în timp ce Uniunea Europeană pregătește un sprijin financiar consistent pentru Kiev, estimat la zeci de miliarde de euro, Ucraina capătă un avantaj de stabilitate pe termen mediu.

Pentru Putin, adevărata „linie roșie” nu este pe hartă, ci în buget. Iar momentul în care economia nu va mai putea susține războiul ar putea deveni punctul de cotitură pe care diplomația nu a reușit încă să-l producă.

Putin plănuia să pună capăt războiului din Ucraina, dar „conflictul din Iran a schimbat totul”

La începutul anului 2026, Kremlinul se confrunta cu riscul unei crize economice grave, care l-ar fi putut determina pe liderul rus să regândească războiul împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, schimbările rapide din politica mondială, inclusiv escaladarea din Orientul Mijlociu, au redus efectiv o parte din presiunea de pe Moscova și i-au schimbat calculele.

Potrivit publicației The New York Times, la începutul anului, veniturile bugetare ale Rusiei scădeau brusc, producția se reducea, întreprinderile pierdeau accesul la credite din cauza ratelor dobânzilor extrem de mari, iar riscurile unor falimente în masă nu făceau decât să crească. Situația petrolului, pe care Rusia a fost obligată să îl vândă la un preț redus semnificativ, a fost deosebit de semnificativă, afectând puternic veniturile cheie ale statului.

În astfel de condiții, președintele rus Vladimir Putin, care anterior ignorase practic avertismentele economice, a început să asculte mai atent în februarie. Anturajul său a început să vorbească despre faptul că dificultățile economice ar putea obliga Kremlinul să-și reconsidere cel puțin parțial poziția față de război și să ia în considerare opțiuni pentru negocieri.

Aceste sentimente au fost întărite și de discuțiile despre schimbări de personal. Printre posibilele figuri care ar putea câștiga o influență mai mare în negocieri a fost menționat Igor Sechin, una dintre cele mai apropiate persoane ale lui Putin. În același timp, s-au răspândit zvonuri despre o posibilă remaniere guvernamentală, care l-ar putea afecta și pe premierul Mihail Mișustin. Toate acestea păreau a fi pregătiri pentru o posibilă manevră politică.

Totuși, acest scenariu și-a pierdut rapid relevanța, iar după escaladarea bruscă a situației din jurul Iranului și moartea liderului suprem Ali Khamenei, prețurile mondiale ale petrolului au crescut brusc, iar aceste schimbări au returnat Rusiei o resursă financiară tangibilă. În același timp, veniturile din exporturi au crescut, iar problemele alimentare globale au sporit cererea de îngrășăminte rusești.

Pentagonul analizează redirecţionarea armelor destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu

La fel de importantă pentru Kremlin este schimbarea concentrării Statelor Unite asupra Orientului Mijlociu. În special, acest lucru nu numai că a slăbit atenția asupra războiului din Ucraina, dar a redus și potențial valoarea ajutorului acordat Kievului. În plus, Moscova mizează pe fluctuațiile politice interne din Statele Unite, care ar putea afecta poziția lui Donald Trump și cursul general al Washingtonului.

În același timp, chiar și în Rusia, nu toată lumea crede în durabilitatea pe termen lung a unei astfel de ajutoare. Cercurile politice și de afaceri sugerează că efectul factorilor externi ar putea fi de scurtă durată, iar presiunea sancțiunilor va reveni în timp.

„Se pare că Putin va trebui în curând să facă o alegere crucială: fie să accepte o formă de dezescaladare în Ucraina, care ar putea include și încetarea războiului, fie să acționeze în direcția opusă - înăsprirea controlului pe toate fronturile, chiar până la punctul unei noi mobilizări. Este imposibil de prezis ce decizie va lua domnul Putin. Dar un factor important va fi dacă America va continua să-și ducă propriul război”, se arată în articol.

Fortune scria că principalul beneficiar al conflictului americano-israelian împotriva Iranului a fost președintele rus Vladimir Putin. Datorită creșterii prețurilor la petrol și a relaxării temporare a sancțiunilor, Rusia a reușit să refacă semnificativ veniturile statului , pe care Kremlinul le poate folosi pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
HARTA scumpirilor la benzină și motorină în UE de la începutul războiului din Iran. Locul neașteptat al României în clasament
stirileprotv.ro
image
Ordonanța defectă pe carburanți. Limitarea adaosului comercial, „frecție la un picior de lemn”. Economist: ”Să nu ne facem iluzii, prețul nu se va opri din creștere/Statul poate face noi abuzuri”
gandul.ro
image
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”
fanatik.ro
image
Lovitură de teatru în „jaful secolului” de la Timișoara. Hoții, care au tăcut până acum, au recunoscut tot
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
observatornews.ro
image
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
cancan.ro
image
De ce nu se trimit ajutoarele la pensie în aprilie? Poșta cere 32 lei de plic livrat, dublu față de curier
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
playtech.ro
image
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS. Anunțul momentului! Toți românii așteaptă verdictul!
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu au aflat că vor deveni părinți după 1 lună de relație: „Am fost atenți, dar se pare că nu suficient”
click.ro
image
Povestea tinerei de 26 de ani care astăzi va fi eutanasiată. De ce a luat Noelia această decizie șocantă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
