Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului

În spatele declarațiilor belicoase și al jocurilor geopolitice, războiul din Ucraina începe să apese acolo unde doare cel mai tare pentru Vladimir Putin: în economie.

Potrivit analiștilor occidentali, liderul de la Kremlin ar lua în calcul, tot mai serios, varianta temperării sau chiar opririi războiului, nu din motive politice, ci din cauza presiunii financiare tot mai greu de ignorat.

În paralel însă, jocul marilor puteri complică ecuația. Președintele Volodimir Zelenski acuză că administrația Donald Trump exercită presiuni asupra Kievului, nu asupra Moscovei. Potrivit acestuia, Washingtonul ar condiționa garanțiile de securitate de retragerea trupelor ucrainene din zone neocupate ale Donbasului – un scenariu care avantajează, evident, Rusia.

În această ecuație tensionată, Kremlinul pare să mizeze pe oboseala Occidentului și pe eventualul recul al Statele Unite din negocieri. Cu alte cuvinte, Moscova joacă la uzură, sperând că timpul îi va aduce concesii fără să fie nevoită să le câștige pe front.

Dar realitatea economică începe să contrazică această strategie. Scăderea veniturilor din petrol, vândut cu discounturi consistente, a lovit direct în bugetul rus. Pentru prima dată după mult timp, avertismentele economiștilor nu mai sunt ignorate la Kremlin.

Se vorbește chiar despre posibile repoziționări în cercul de putere. Numele lui Igor Secin, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Putin, apare ca potențial negociator-cheie. În același timp, zvonuri despre remanieri guvernamentale, inclusiv în jurul premierului Mihail Mișustin, alimentează ideea că Moscova se pregătește pentru un posibil viraj tactic.

Evoluțiile din Orientul Mijlociu au oferit Rusiei un respiro

Totuși, contextul internațional a schimbat temporar datele problemei. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au oferit Rusiei un respiro, însă mulți analiști cred că este doar o pauză de scurtă durată.

În culisele puterii, situația este descrisă ca fiind mult mai gravă. Expertul Ivan Us vorbește despre „ședințe nocturne” la Kremlin, unde se discută deschis despre o criză economică profundă. Dacă în trecut se vorbea despre reducerea generală a cheltuielilor, acum se pune problema tăierilor directe din bugetul apărării – un semnal clar că războiul devine o povară.

Deficitul bugetar explodează, iar veniturile nu țin pasul. În aceste condiții, opțiunile lui Putin sunt limitate: fie reduce ambițiile militare, fie forțează economia până la limită.

Numai că există și o barieră psihologică. Oprirea războiului ar deschide inevitabil întrebarea: „de ce a fost început?”. Iar pentru liderul de la Kremlin, aceasta poate fi cea mai incomodă dintre toate.

Moscova joacă un dublu joc

Între timp, analiștii avertizează că Moscova joacă un dublu joc. Pe de o parte, explorează discret opțiuni de negociere. Pe de altă parte, profită de orice fereastră de oportunitate pentru a continua conflictul.

Politologul Oleksandr Leonov atrage atenția că șocurile din piața petrolului – inclusiv situațiile în care prețul de vânzare a coborât sub costul de producție – au zguduit serios conducerea rusă. Aceste evoluții ar putea împinge Kremlinul spre o „înghețare” a conflictului, dacă nu chiar spre negocieri reale.

În același timp, Rusia speră că tensiunile din Orientul Mijlociu vor redeschide uși pe piața europeană a energiei, esențială pentru economia sa. Înainte de război, aproximativ 70% din veniturile energetice veneau din Europa.

Trump acuză Ucraina că a dat bani pentru a susține campania lui Biden. Acuzații de ingerință în alegerile din SUA

Un alt actor-cheie rămâne China. Beijingul negociază activ cu Europa și, dacă interesele o vor cere, nu va ezita să sacrifice relația cu Moscova – un risc real pentru Kremlin.

În final, tabloul este unul contradictoriu: Rusia pare mai vulnerabilă ca oricând economic, dar nu neapărat mai dispusă să cedeze politic. Iar în timp ce Uniunea Europeană pregătește un sprijin financiar consistent pentru Kiev, estimat la zeci de miliarde de euro, Ucraina capătă un avantaj de stabilitate pe termen mediu.

Pentru Putin, adevărata „linie roșie” nu este pe hartă, ci în buget. Iar momentul în care economia nu va mai putea susține războiul ar putea deveni punctul de cotitură pe care diplomația nu a reușit încă să-l producă.

Putin plănuia să pună capăt războiului din Ucraina, dar „conflictul din Iran a schimbat totul”

La începutul anului 2026, Kremlinul se confrunta cu riscul unei crize economice grave, care l-ar fi putut determina pe liderul rus să regândească războiul împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, schimbările rapide din politica mondială, inclusiv escaladarea din Orientul Mijlociu, au redus efectiv o parte din presiunea de pe Moscova și i-au schimbat calculele.

Potrivit publicației The New York Times, la începutul anului, veniturile bugetare ale Rusiei scădeau brusc, producția se reducea, întreprinderile pierdeau accesul la credite din cauza ratelor dobânzilor extrem de mari, iar riscurile unor falimente în masă nu făceau decât să crească. Situația petrolului, pe care Rusia a fost obligată să îl vândă la un preț redus semnificativ, a fost deosebit de semnificativă, afectând puternic veniturile cheie ale statului.

În astfel de condiții, președintele rus Vladimir Putin, care anterior ignorase practic avertismentele economice, a început să asculte mai atent în februarie. Anturajul său a început să vorbească despre faptul că dificultățile economice ar putea obliga Kremlinul să-și reconsidere cel puțin parțial poziția față de război și să ia în considerare opțiuni pentru negocieri.

Aceste sentimente au fost întărite și de discuțiile despre schimbări de personal. Printre posibilele figuri care ar putea câștiga o influență mai mare în negocieri a fost menționat Igor Sechin, una dintre cele mai apropiate persoane ale lui Putin. În același timp, s-au răspândit zvonuri despre o posibilă remaniere guvernamentală, care l-ar putea afecta și pe premierul Mihail Mișustin. Toate acestea păreau a fi pregătiri pentru o posibilă manevră politică.

Totuși, acest scenariu și-a pierdut rapid relevanța, iar după escaladarea bruscă a situației din jurul Iranului și moartea liderului suprem Ali Khamenei, prețurile mondiale ale petrolului au crescut brusc, iar aceste schimbări au returnat Rusiei o resursă financiară tangibilă. În același timp, veniturile din exporturi au crescut, iar problemele alimentare globale au sporit cererea de îngrășăminte rusești.

Pentagonul analizează redirecţionarea armelor destinate Ucrainei către Orientul Mijlociu

La fel de importantă pentru Kremlin este schimbarea concentrării Statelor Unite asupra Orientului Mijlociu. În special, acest lucru nu numai că a slăbit atenția asupra războiului din Ucraina, dar a redus și potențial valoarea ajutorului acordat Kievului. În plus, Moscova mizează pe fluctuațiile politice interne din Statele Unite, care ar putea afecta poziția lui Donald Trump și cursul general al Washingtonului.

În același timp, chiar și în Rusia, nu toată lumea crede în durabilitatea pe termen lung a unei astfel de ajutoare. Cercurile politice și de afaceri sugerează că efectul factorilor externi ar putea fi de scurtă durată, iar presiunea sancțiunilor va reveni în timp.

„Se pare că Putin va trebui în curând să facă o alegere crucială: fie să accepte o formă de dezescaladare în Ucraina, care ar putea include și încetarea războiului, fie să acționeze în direcția opusă - înăsprirea controlului pe toate fronturile, chiar până la punctul unei noi mobilizări. Este imposibil de prezis ce decizie va lua domnul Putin. Dar un factor important va fi dacă America va continua să-și ducă propriul război”, se arată în articol.

Fortune scria că principalul beneficiar al conflictului americano-israelian împotriva Iranului a fost președintele rus Vladimir Putin. Datorită creșterii prețurilor la petrol și a relaxării temporare a sancțiunilor, Rusia a reușit să refacă semnificativ veniturile statului , pe care Kremlinul le poate folosi pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei.