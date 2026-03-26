„Trăim mai rău decât vitele”: viața de coșmar a muncitorilor nord-coreeni în Rusia, obligați să muncească 16 ore pe zi

Peste 100.000 de nord-coreeni sunt exploatați în străinătate printr-un program de muncă sponsorizat de stat, iar Rusia este unul dintre principalele țări care beneficiază de forța lor de muncă ieftină.

Pentru nord-coreeni, un loc de muncă în străinătate este considerat o șansă de a câștiga bani pentru familiile lor. Însă, realitatea din Rusia se dovedește mult mai dură: lucrătorii muncesc ore lungi în condiții insuportabile și ajung adesea să datoreze mai mult decât câștigă, arată un nou raport al organizației internaționale pentru drepturile omului, Global Rights Compliance, cu sediul la Haga, scrie nbcnews.

Peste 100.000 de nord-coreeni lucrează în aproximativ 40 de țări în cadrul acestui program de stat. Potrivit raportului, programul generează anual aproximativ 500 de milioane de dolari în valută pentru regimul izolat și înarmat nuclear de la Phenian, cu lucrători răspândiți în domenii precum construcții, textile, medicină, IT, servicii alimentare și alte industrii. Practica aduce totodată un beneficiu economic Rusiei, care se confruntă cu un deficit critic de forță de muncă, la mai bine de patru ani de la începutul războiului cu Ucraina.

„Datorită legăturilor tot mai strânse dintre Rusia și Coreea de Nord, este îngrijorător că această sumă de bani care ajunge la regim finanțează ambițiile militare ale Coreei de Nord”, a declarat Yeji Kim, consilier pentru Coreea de Nord la Global Rights Compliance.

Deși Coreea de Nord neagă oficial existența muncii forțate, aceasta a fost documentată pe scară largă de Națiunile Unite, Departamentul de Stat al SUA și alte organizații internaționale.

Lipsa libertății și condiții insalubre

Cercetătorii au stat de vorbă cu 21 de bărbați nord-coreeni care au lucrat sau lucrează pe șantiere în trei orașe rusești. Ei sunt obligați să muncească până la 16 ore pe zi, aproape fără zile libere, câștigând doar aproximativ 10 dolari pe lună după deduceri și ajungând adesea în datorii.

„Trăim vieți mai rele decât vitele”, a spus un lucrător de 50 de ani, citat în raport.

Potrivit documentului, muncitorii nord-coreeni adesea nici nu știu pentru cine lucrează după ce sunt angajați de companii rusești, în încălcarea sancțiunilor ONU. Pașapoartele lor sunt confiscate imediat și păstrate de oficialii de securitate nord-coreeni din Rusia.

„Ușurința relativă cu care lucrătorii din RPD Coreea continuă să fie transferați în aranjamente de muncă exploatatoare în străinătate ar trebui să fie profund alarmantă”, a declarat Lara Strangways, șefa departamentului de afaceri și drepturile omului la Global Rights Compliance. „Acest lucru dezvăluie nu doar durabilitatea modelului nord-coreean de muncă în străinătate, ci și slăbiciunea măsurilor actuale de aplicare și responsabilizare.”

Condiții extreme de muncă și supraveghere permanentă

Condițiile de trai sunt descrise ca fiind extrem de dificile. Lucrătorii locuiesc în containere supraaglomerate, neîncălzite, infestate cu gândaci și purici, având acces la doar unul sau două dușuri pe an.

Cei care lucrează în Rusia trebuie să atingă un „cote lunare obligatorii în creștere activă”, de obicei în jur de 700 de dolari, bani care sunt plătiți direct statului nord-coreean. Orice deficit este reportat, ținând lucrătorii într-un ciclu de datorie forțată.

Rănile și bolile sunt adesea ignorate sau tratate doar ca obstacole în calea productivității.

„Abolirea muncii forțate sponsorizate de stat rămâne obiectivul final, dar nu poate fi singura soluție atunci când lucrătorii au nevoie de protecție astăzi”, a spus Yeji Kim.