Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele americane

Ceea ce părea o avertizare politică a lui Donald Trump – trimiterea unor submarine nucleare spre țărmurile Rusiei – s-a transformat într-un scandal de proporții. În Arctica, se pare că submarinele americane nu mai pot rămâne invizibile. Moscova a construit o rețea subacvatică de supraveghere, folosind echipamente cumpărate chiar din Occident.

Cum a reușit Kremlinul să transforme principiile de transparență și cooperare economică ale Vestului în instrumente de spionaj militar?

O afacere discretă, cu iz de spionaj industrial

Potrivit unei anchete The Washington Post, o firmă cipriotă – Mostrello Commercial Ltd. – a acționat ca intermediar între furnizori occidentali și complexul militar rus. Sub acoperirea unor achiziții comerciale legitime, compania a cumpărat sisteme hidroacustice, drone subacvatice și cabluri optice de înaltă precizie din SUA, Marea Britanie, Norvegia, Suedia și Italia.

Beneficiarul real, arată sursele, ar fi fost Direcția pentru Tehnologii Avansate din Moscova, o instituție strâns legată de serviciile de informații ruse. Toate aceste echipamente au fost folosite pentru a construi sistemul „Garmoniya” – o rețea subacvatică de senzori care protejează bazele strategice de submarine din nordul Rusiei.

„Garmonia” – bariera subacvatică a Rusiei

Sistemul „Garmonia” formează un arc de supraveghere între Murmansk și Ținutul Franz Josef, în Arctica. O rețea de senzori, antene și drone subacvatice monitorizează orice mișcare în apropierea bazelor unde sunt staționate submarinele nucleare ruse.

Practic, Rusia a creat un zid invizibil în apele arctice, menit să împiedice submarinele NATO să se apropie. Această barieră este parte din strategia de „apărare bastion” – o doctrină A2/AD (anti-access/area-denial) menită să blocheze accesul inamicilor în zonele sensibile.

Un avantaj pierdut pentru americani

Până nu demult, Marina SUA miza pe invizibilitatea submarinelor sale pentru a monitoriza mișcările flotei ruse. Acum, acest avantaj dispare. „Garmonia” oferă Moscovei o superioritate strategică în regiunea polară și complică serios misiunile de supraveghere ale americanilor.

Rusia își consolidează, astfel, componenta maritimă a triadei nucleare – cea care garantează capacitatea de „a doua lovitură”, esențială pentru descurajarea nucleară. În jurul sistemului „Garmonia” se conturează și o nouă infrastructură militară: submarine de atac din clasa Iasen și purtătoare de rachete din clasa Borei, ambele cruciale pentru menținerea echilibrului strategic global.

Când deschiderea devine vulnerabilitate

Articolul analistului american de securitate națională Brandon J. Weichert, fost consilier în Congresul SUA și autorul mai multor volume despre competiția strategică globală, publicat în The National Interest, ridică o problemă veche, dar ignorată: deschiderea excesivă a Occidentului. Statele Unite și aliații lor au prosperat datorită comerțului liber și circulației ideilor. Dar tocmai aceste valori au devenit portițe prin care adversarii – mai ales China și Rusia – au reușit să fure și să copieze tehnologie de vârf.

În timp ce Beijingul practică un spionaj industrial sistematic, Kremlinul pare să mizeze pe acțiuni mai punctuale, dar nu mai puțin eficiente.

Coincidențe care ridică semne de întrebare

Un detaliu notat de The Washington Post a atras atenția: birourile firmei Mostrello din Cipru se aflau în aceeași clădire cu sediul companiei ucrainene Burisma – implicată, în trecut, în scandalurile legate de familia Biden. Poate fi o simplă coincidență. Dar, într-o lume în care afacerile, politica și serviciile secrete se amestecă tot mai des, astfel de „coincidențe” merită privite cu prudență.

Corupție și neglijență strategică

Weichert acuză liderii politici americani de indiferență și corupție. Într-o eră a câștigurilor rapide și a carierelor construite pe interese private, protejarea secretelor tehnologice pare o prioritate tot mai secundară.

Iar rezultatul se vede: Rusia și China nu mai copiază doar idei, ci le transformă în arme reale, capabile să rescrie echilibrul de putere global.