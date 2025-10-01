SUA au desfășurat avioane capabile să vâneze submarine în Norvegia

Statele Unite au desfășurat în Norvegia avioane de patrulare maritimă P-8 Poseidon, care efectuează misiuni în apropierea teritoriului rusesc din Marea Baltică, conform imaginilor din satelit, datelor de urmărire a zborurilor și datelor furnizate de armata norvegiană, relatează The Kyiv Independent.

Avionul P-8, proiectat pentru război antisubmarin, supraveghere la suprafață și culegere de informații, a fost fotografiat pe aeroportul Gardermoen din Oslo pe 23 septembrie. Imaginile din satelit, analizate de contul de informații open-source Osinttechnical, au arătat probabil două sau trei dintre aceste avioane staționate acolo. Datele de urmărire a zborului au indicat că unul dintre avioane a efectuat o misiune în apropierea regiunii Kaliningrad din Rusia câteva zile mai târziu.

Un purtător de cuvânt al sediului operațional al forțelor armate norvegiene a declarat publicației locale Dagbladet că mai multe avioane americane P-8 au operat de pe Gardermoen pentru a sprijini „activitatea aliaților” în preajma Norvegiei.

Kaliningradul este unul dintre principalele centre militare ale Rusiei în Europa de Nord, la granița cu statele membre NATO, Polonia și Lituania. Tensiunile din regiune au escaladat în ultimele săptămâni din cauza presupusei activități a dronelor rusești în Polonia, Danemarca și Norvegia, precum și a îngrijorărilor legate de acte de sabotaj asupra cablurilor și conductelelor submarine.

Desfășurarea vine în urma unei serii de misiuni aeriene ale NATO în nord. Fotografiile publicate la începutul acestei veri au arătat un avion P-8 al Marinei SUA decolând de la baza aeriană Keflavík din Islanda, în cadrul exercițiului NATO „Baltic Sentry” din iulie, ce a avut drept scop îmbunătățirea răspunsului alianței la acțiunile destabilizatoare din regiune.

Potrivit Boeing, aeronava poate realimenta în aer, permițând patrule lungi pe vaste zone maritime. Norvegia și Marea Britanie operează, de asemenea, aeronave P-8.

„Salutăm lansarea activității de vigilență sporită «Santinela Baltică» de către NATO pentru a îmbunătăți conștientizarea situației și a descuraja activitățile ostile. Salutăm eforturile aliaților de a desfășura resurse suplimentare pe mare, în aer, pe uscat și subacvatice, pentru a spori vigilența și descurajarea”, se arată într-o declarație comună a summitului aliaților NATO de la Marea Baltică, în ianuarie.