Rusia masează flota cu capacitate nucleară în Cercul Arctic pentru un posibil război cu NATO, avertizează Norvegia

Vladimir Putin masează arme nucleare și submarine de atac în Cercul Arctic, a avertizat ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, precizând că țara sa a constatat că Rusia și-a sporit prezența militară în Arctica, în special în peninsula Kola.

Vladimir Putin încearcă să preia controlul asupra regiunii arctice, unde se află flota Nordului, pentru a bloca rutele maritime către aliații NATO în cazul izbucnirii unui război, a mai avertizat el.

„Rusia își construiește arsenale nucleare în peninsula Kola... unde se află unul dintre cele mai mari arsenale de focoase nucleare din lume. Armele nucleare nu sunt îndreptate doar spre Norvegia, ci și spre Regatul Unit și spre Canada și SUA”, a declarat Sandvik pentru The Telegraph.

„Suntem ochii și urechile NATO în acest domeniu și observăm că testează noi arme, de pildă rachete hipersonice, precum și torpile și focoase nucleare.”

Peninsula Kola, renumită pentru că găzduiește cel mai concentrat arsenal de arme nucleare din lume, joacă un rol cheie în capacitatea Kremlinului pentru așa-numita „a doua lovitură”.

În strategia nucleară, termenul se referă la capacitatea unei națiuni de a riposta în urma unei lovituri nucleare inițiale din partea unui adversar. Un exemplu în acest sens este sistemul de descurajare nuclear Trident al Regatului Unit.

Peninsula Kola găzduiește Flota Nordică a Rusiei, înființată în 1733 pentru a proteja pescuitul și rutele comerciale ale Imperiului Rus.

Potrivit ministrului norvegian al apărării, chiar dacă Putin a suferit pierderi semnificative în Ucraina, cifrele fiind estimate la un milion de soldați, Flota Nordului este intactă și Rusia o dezvoltă în continuare.

În ultimii doi ani, Rusia a lansat o nouă fregată și un submarin multirol.

Sandvik consideră că cea mai mare amenințare o reprezintă submarinele.

Anterior, flota rusă cuprindea cel puțin 16 submarine cu propulsie nucleară, precum și racheta hipersonică avansată Tsirkon - capabilă să se deplaseze cu viteze de până la opt ori mai mari decât viteza sunetului.

NATO monitorizează flota Rusiei

„Norvegia, împreună cu Statele Unite și Regatul Unit, o urmărește 24/7. Este cel mai important sistem de supraveghere din NATO.”

Totuși, pe măsură ce calotele glaciare din regiune se topesc, se vor deschide noi rute de transport maritim, ceea va fi foarte profitabil din punct de vedere financiar pentru navele care călătoresc între Europa și Asia.

Însă, la Oslo, oficialii subliniază o concurență acerbă pentru controlul a două rute maritime strategic importante în Arctica, întrucât aceste rute ar fi linii cheie de aprovizionare într-un posibil conflict cu Rusia.

Prima rută crucială este Bear Gap, o întindere îngustă de apă situată între Norvegia continentală și insula Svalbard.

Navele rusești trebuie să treacă prin acest pasaj pentru a avea acces la Oceanul Atlantic.

A doua este Gap-ul GIUK, un punct strategic situat între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit, servind drept pasaj vital pentru forțele navale din regiune.

„Putin nu este interesat de pace... Planul lui Putin nu este o pace stabilă cu Ucraina”. Dacă va putea, se va întoarce”, a declarat Sandvik pentru The Telegraph.

„Chiar dacă vom avea un acord de pace în Ucraina, cu soldați pe teren și o situație stabilă, o analiză arată că ar mobiliza milioane de soldați aproape de granița cu Finlanda.”