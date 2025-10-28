Franța pune în serviciu noua generație de rachete nucleare M51.3 de pe submarine

Franța a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfășurate pe submarine. Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2).

„Cea de-a treia versiune a rachetei strategice mare-sol M51 (M51.3) a intrat în serviciu operațional, marcând o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării militare franceze”, a transmis Ministerul Armatelor, potrivit Agerpres.

Intrarea sa în serviciu survine la capătul unui proces de modernizare care a durat aproape 12 ani.

Conform ministerului, racheta „este mai performantă în ce privește raza de acțiune, precizia și capacitatea de penetrare”.

Ea va fi desfășurată pe cele patru submarine franceze lansatoare de rachete (SNLE), dintre care cel puțin unul este ascuns în permanență pe fundul oceanelor, pentru a garanta capacitatea Franței de a declanșa un foc nuclear chiar și după ce ar fi fost atacată.

Asemenea tuturor puterilor nucleare care îşi modernizează şi îmbunătăţesc permanent armamentul pentru a-şi păstra credibilitatea tehnică a descurajării, Franţa a lansat deja următorul proces de modernizare, M51.4, notificat la sfârşitul lui august către ArianeGroup de Direcţia generală a armamentului (DGA).