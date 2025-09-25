Un senator pro-Kremlin a admis public dificultățile majore cu care se confruntă armata rusă pe frontul din Ucraina, recunoscând atât pierderile uriașe în ofensivă, cât și superioritatea Kievului în războiul dronelor. Declarațiile contrastează cu tonul oficial de la Moscova și întăresc percepția unui conflict blocat într-un război de poziții.

Dmitri Rogozin, reprezentant al regiunii ocupate Zaporojir în Consiliul Federației și membru al partidului Rusia Unită, a descris avansurile trupelor ruse drept „extrem de dificile și obținute cu preț colosal”. El a vorbit despre o linie a frontului unde echipamentele sunt distruse înainte de a ajunge în zona de luptă, iar micile grupuri de asalt nu reușesc să obțină câștiguri notabile.

Ucraina, net superioară la nivel tehnologic

Rogozin a recunoscut că Rusia rămâne în urmă în războiul dronelor, afirmând că Ucraina dispune de „zece ori mai multe drone”, beneficiind de sprijinul „unei coaliții de state înalte tehnologizate”. Potrivit lui, Kievul lansează zilnic între 100 și 250 de drone cu rază lungă de acțiune, iar numărul lor este în continuă creștere.

Această mărturisire vine în contrast cu analiza fostului comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, în prezent ambasador la Londra. Acesta avertiza încă din 2022 că războiul riscă să se transforme într-un conflict static, asemănător Primului Război Mondial, ceea ce ar fi dezavantajos pentru Ucraina.

Viziuni diferite asupra impasului militar

Pentru Rogozin, blocajul de pe front reprezintă o vulnerabilitate a Rusiei, în special din cauza avantajului Ucrainei în domeniul dronelor de tip FPV (first-person view). Zalujnîi, însă, avertiza că și Ucraina riscă să piardă inițiativa dacă nu reușește să rupă liniile rusești cu o ofensivă decisivă, deoarece războiul de uzură ar putea depăși resursele țării.

Pierderi disproporționate pentru Rusia

Deși liniile frontului au rămas în mare parte fixe, experții subliniază că Rusia plătește un preț mult mai mare decât Ucraina. Problemele de logistică — de la lipsa munițiilor și a medicamentelor până la proviziile de bază — se suprapun cu riscul constant al atacurilor ucrainene cu drone asupra convoaielor de aprovizionare.

În timp ce Moscova recurge la asalturi repetate, descrise de analiști ca „ofensive măcinătoare”, Kievul pare să beneficieze de avantajul pozițional al apărării, minimizând propriile pierderi și amplificând dificultățile Rusiei.