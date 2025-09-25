Zelenski îl avertizează pe Putin: „Nu atacăm civili. Dar Kremlinul nu e exclus de pe hartă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj dur către oficialii ruși, într-un interviu acordat publicației americane Axios. Liderul ucrainean a sugerat că, în lipsa unui final al agresiunii împotriva Ucrainei, elitele de la Moscova ar trebui să se pregătească pentru un răspuns direct: „Trebuie să știe unde sunt adăposturile. Pentru că, dacă nu opresc războiul, le vor fi necesare”, a spus el.

Declarațiile au fost făcute în marja participării sale la Adunarea Generală a ONU, în contextul în care Kievul caută sprijin suplimentar din partea SUA pentru obținerea de armament cu rază lungă de acțiune.

Sprijin discret din partea fostului președinte Trump

Zelenski a afirmat că în timpul întâlnirii cu președintele american Donald Trump, desfășurată marți, i-a adresat o solicitare punctuală privind un nou sistem de armament, a cărui denumire nu a dorit să o facă publică în fața camerelor de filmat. Potrivit liderului ucrainean, Trump ar fi răspuns: „Ne vom ocupa de asta”.

Deși detaliile tehnice ale sistemului nu au fost făcute publice, Zelenski a sugerat că deținerea unei astfel de arme ar putea funcționa ca factor de presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin, cu scopul de a forța reluarea negocierilor. „Avem nevoie de acel sistem. Nu înseamnă că îl vom folosi. Dar dacă îl vom avea, cred că va fi o presiune suplimentară asupra lui Putin pentru a sta la masa discuțiilor”, a declarat el.

Ținte strategice, nu civili

Zelenski a reiterat că Ucraina nu are în vedere atacuri împotriva populației civile și a respins comparațiile cu metodele de război ale Moscovei. „Noi nu suntem teroriști. Nu atacăm civilii”, a spus el. Cu toate acestea, președintele ucrainean nu a exclus posibilitatea unor lovituri asupra infrastructurii-cheie a Federației Ruse, inclusiv a centrelor de comandă și a obiectivelor industriale implicate în efortul de război.

„Dacă ne atacă rețelele de energie, vom răspunde asupra infrastructurii lor energetice. Trump susține acest drept al nostru la replică. Același principiu se aplică și în cazul fabricilor de drone sau al instalațiilor de lansare de rachete”, a precizat Zelenski.

Președintele Ucrainei a menționat că țara sa deține deja drone capabile să pătrundă adânc pe teritoriul rus, însă a subliniat că este nevoie de un nou tip de armament care să accelereze încheierea războiului. Fără a intra în detalii tehnice, Zelenski a descris sistemul cerut ca fiind o piesă esențială în efortul de a determina Kremlinul să accepte soluții diplomatice.