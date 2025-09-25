Zelenski a anunțat când este dispus să renunţe la funcţia de președinte

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că este dispus să se retragă din funcţie după încheierea războiului cu Rusia, transmite Reuters.

"Obiectivul meu e să închei războiul", nu candidatura în continuare, a afirmat Zelenski, conform portalului de ştiri online Axios, preluat de Reuters., scrie Agerpres.

În propaganda Kremlinului, tema alegerilor este folosită ca instrument de delegitimare a conducerii ucrainene. Rusia susține că, odată cu expirarea primului mandat al lui Zelenski — preconizat inițial pentru 20 mai 2024 — acesta nu mai este legitim.

Într-un context în care războiul continuă, eforturile parlamentare de a pregăti alegeri post‑conflict sunt o dovadă a intenției Ucrainei de a-și reface democrația în mod transparent, dar cu pași calculați. Însă drumul rămâne plin de provocări: legislative, logistice, dar și geopolitice.

Legea marțială – obstacol în calea votului

De la declanșarea invaziei, starea de urgență și legea marțială au blocat organizarea oricăror alegeri. Mandatul președintelui Volodimir Zelenski a fost automat prelungit, iar asta este în conformitate cu ceea ce permit legile ucrainene.