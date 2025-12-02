search
Ce se întâmplă pe frontul din Dnipropetrovsk, Zaporojie și Harkov în timp ce SUA și Rusia negociază un posibil „acord de pace” pentru Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Avansul intens al forțelor ruse în 2025 în regiunea Donețk a împins treptat linia frontului către două zone considerate până recent mai stabile: regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie. Dacă prima era privită încă un an în urmă drept un teritoriu sigur, în cea de-a doua luptele sunt continue din 2022, însă frontul rămăsese relativ fix.

Lupte intense pe frontul de est și sud, în Ucraina/FOTO:Profimedia
Lupte intense pe frontul de est și sud, în Ucraina/FOTO:Profimedia

În ultimele șapte luni – din mai–iunie 2025 – Rusia a reușit să pătrundă aproximativ 20 de kilometri în interiorul ambelor regiuni. Pentru ritmul actual al frontului, militarii descriu această avansare drept una neobișnuit de rapidă.

Situația amintește de perioada de după căderea Avdiivkăi, când trupele ruse au cucerit zeci de localități din Donețk. În paralel, Moscova intensifică presiunea și pe frontul din Harkov, vizând recuperarea teritoriilor eliberate de Ucraina, inclusiv orașul-cheie Kupiansk, unde forțele ucrainene încearcă să recâștige controlul.

Acest tablou militar se desfășoară pe fundalul discuțiilor dintre SUA și Rusia privind un posibil „plan de pace” pentru Ucraina. Comandanții ucraineni intervievați consideră însă că Rusia nu își va opri ofensiva nici în cazul unor acorduri formale, iar Ucraina dispune încă de resurse pentru a continua lupta, scrie pravda.ua.

1. Zaporojie: forțele ruse se află la 20 km de orașul Zaporojie. Sectorul Guliaipole rămâne cel mai vulnerabil

Rusia desfășoară operațiuni ofensive pe două axe principale în regiune.

Prima, mai apropiată de Zaporojie, se desfășoară în zona Stepnohirsk–Primorske. Aici luptele sunt fluctuante: trupele ruse reușesc să pătrundă pe marginea localităților, dar sunt respinse periodic de unități ale Direcției Principale de Informații (GUR) a Ucrainei. Principalul risc constă în apropierea dronelor ruse de orașul Zaporojie, la doar 20 km distanță. Zona aflată la 10 km de oraș se află deja sub regim obligatoriu de evacuare.

A doua axă, mult mai extinsă, se află la intersecția dintre Zaporojie, Dnipropetrovsk și Donețk, în direcția Solodke–Rivnopillia–Guliaipole. Aici se înregistrează cea mai mare pătrundere, de aproximativ 20 km din ianuarie 2025 până în prezent.

Această zonă se află în responsabilitatea Corpul 17 Armată, condus de colonelul Iaroslav Sîdorov. Avansul rusesc a devenit cunoscut în special prin numeroasele cazuri de militari ucraineni dispăruți, în special din brigăzile 102 și 125, ale căror familii au semnalat public lipsa informațiilor.

În brigada 102 Teritorială, între iunie și noiembrie 2025, cel puțin 80 de militari au fost declarați dispăruți. Problemele structurale – lipsa instruirii, deficit logistic, gestionarea deficitară a unităților – au contribuit la ruperea frontului în apropiere de Huliaipole.

Un exemplu relatat de militari este momentul în care o unitate a decis să evacueze doar răniți, deoarece nu mai exista capacitatea de a recupera corpurile celor decedați. În zonă au fost trimise unități de intervenție rapidă, precum Batalionul 225 de Asalt, pentru stabilizare, însă lipsa coordonării inițiale a generat inclusiv incidente de foc prietenesc.

Citește și: Witkoff merge la Moscova cu planul de pace rescris de SUA și Ucraina. Așteptări mari la Washington, neliniște în capitalele europene

Periferia Guliaipole este în prezent o „zonă gri”.

2. Dnipropetrovsk: avans rusesc pe două direcții, dar apărarea rămâne mai stabilă decât în Zaporojie

Rusia atacă aici pe două axe principale:

Axa sudică, spre localitățile Dacine, Filia, Ivanivka și Zelenîi Hai, dinspre care încearcă să creeze o manevră de încercuire în direcția Pokrovske–Dobropillia.

Axa vestică, spre Novoselivka, Verbove, Veselivka și Iehorivka, de unde rușii au avansat până la 25 km, apropiindu-se de localitatea Pokrovske.

Regiunea se află sub responsabilitatea Corpul 20 Armată, condus de general-maior Viktor Nikoliuk.

Ofensiva rusă a devenit constantă din iunie–iulie 2025. În ciuda prezenței unor unități ucrainene mai bine pregătite decât cele din Zaporojie, regiunea s-a confruntat cu probleme similare de comandă și cu lipsa infanteriei pe anumite sectoare. Dronelor ruse de tip „Rubikon” și „Sudnîi Den” (Ziua de Apoi) le este atribuit un rol important în tăierea logisticii ucrainene.

Un episod recent – pătrunderea blindatelor ruse în satul Novopavlivka pe 14 noiembrie – arată vulnerabilitatea creată atunci când un „flanc vecin” cedează. Trupele ucrainene au reușit ulterior să neutralizeze o parte din grupul de asalt.

În zonă acționează și unități de asalt ucrainene, însă militari din diferite brigăzi semnalează pierderi ridicate și eficiență inconstantă a acestor intervenții.

În pofida dificultăților, comandanți precum cel al Brigăzii 67, Oleksandr Șaptala, sunt convinși că avansul rusesc poate fi oprit și respins înapoi spre graniță. Alții avertizează că, în ritmul actual, frontul ar putea ajunge până la Pavlograd în vara 2026.

3. Harkov: contraatacuri ucrainene în Kupiansk, în timp ce Rusia presează pe direcțiile Vovceansk și Mîlove

Rusia menține presiunea pe trei direcții simultan:

-Kupiansk – oraș strategic pe râul Oskil

-Vovceansk – oraș deja parțial ocupat

-Mîlove – unde ofensiva lansată în iulie 2025 a dus la extinderea zonei ocupate de-a lungul frontierei pe o lungime de aproape 30 km

Regiunea este gestionată de Corpurile 10 și 16 Armată, precum și de noua structură numită Gruparea Forțelor Unite, condusă de generalul Mihailo Drapatîi.

Principalele cauze ale pierderii pozițiilor, potrivit surselor din comandament, au fost lipsa infanteriei și „golurile” dintre linii, exploatate rapid de trupele ruse. De asemenea, unele rapoarte transmise la nivel superior nu reflectau situația reală.

Kupiansk a fost pierdut în mare parte în septembrie 2025, însă în oraș au loc în prezent operațiuni de contraatac. Imaginile rare din teren arată lupte la distanță mică chiar în centrul orașului. Obiectivul principal al acțiunilor ucrainene este împiedicarea forțelor ruse să treacă Oskilul în sectorul nordic și recucerirea punctelor dominante din Kupiansk.

Dacă orașul nu poate fi recuperat, există riscul ca Rusia să avanseze spre Izium, deschizând direcția strategică spre Sloviansk și Kramatorsk – ultimele mari orașe ucrainene din nordul Donbasului.

Unii comandanți nu exclud că Rusia menține interesul pentru Harkov, chiar dacă nu există în prezent masa militară necesară pentru un asalt direct asupra unui oraș de asemenea dimensiuni.

