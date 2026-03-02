Afacerist cecen, găsit împușcat în cap într-un apartament din Moscova. Umar Djabrailov ar fi încercat să se sinucidă și în 2020

Omul de afaceri cecen Umar Djabrailov a fost găsit împușcat în cap într-un complex rezidențial din Moscova, iar presa rusă scrie că este vorba despre o sinucidere.

Potrivit Moscow Times, Djabrailov, în vârstă de 67 de ani, a fost internat luni, 2 martie, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața, a relatat publicația de business Kommersant. În consecință, polițiștii au deschis o anchetă preliminară privind moartea afaceristului.

Acesta ar mai fi încercat să-și pună capăt zilelor și în 2020.

Umar Djabrailov s-a născut la 28 iunie 1958, în Groznîi, capitala Ceceniei. A fost senator al republicii din Caucazul de Nord în perioada 2004–2009. A candidat la alegerile prezidențiale din Rusia din 2000, clasându-se pe ultimul loc, cu sub 0,1% din voturi.

Omul de afaceri a deținut anterior hotelul Radisson Slavyanskaya & Business Center din Moscova.

Fostul său partener de afaceri, investitorul american Paul Tatum, a fost împușcat mortal într-o stație de metrou din Moscova, în noiembrie 1996. Cu puțin timp înainte de a fi ucis, Tatum îl acuzase pe Djabrailov că l-ar fi șantajat pentru a-l elimina dintr-un proiect hotelier comun.