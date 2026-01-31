Scenariul anchetatorilor în cazul afaceristului cu pașaport românesc găsit mort în Milano

Cadavrul lui Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit în curtea unui Airbnb de lux din Milano. Poliția italiană investighează posibilitatea unei crime deghizate în sinucidere.

Autoritățile italiene au fost în alertă după ce un bancher în vârstă de 54 de ani, a murit în urma unei căderi de la etajul patru al unui imobil din Milano. Inițial, presa italiană susținea că acesta ar fi un afacerist român.

Ulterior s-a descoperit că victima este bancherul Alexander Adarich, născut în Ucraina și deținător de cetățenie română.

Alexander Adarich este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Fostul proprietar al Fidobank și Erste Bank of Ukraine, omul de afaceri avea interese financiare în Cipru, Luxemburg și Spania, scrie Le Figaro.

Circumstanțele tragediei rămân însă neclare. Alexander Adarich închiriase casa timp de trei zile sub un nume fals. Îi spusese soției sale, cu care locuiește în Spania, că pleacă la o întâlnire de afaceri. A sosit fără bagaje și urma să se întoarcă în Spania în seara morții sale. Portarul clădirii a declarat poliției italiene că a văzut un bărbat uitându-se pe o fereastră de la etajul patru imediat după ce Adarich a căzut. Potrivit anchetatorilor, citați în presa italiană, alte două, posibil trei, persoane părăsiseră apartamentul cu puțin timp înainte. Toți erau străini.

Potrivit Corriere della Sera, anchetatorii cred că Adarich a fost invitat la această întâlnire de către ucigașii săi.

În apartament nu s-au găsit nici droguri, nici bani. Dar poliţia italiană ia în calcul că bărbatul a fost torturat de către indivizi care încercau să obțină chei digitale pentru a avea acces la criptomonede sau Bitcoin.

În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat pe Adarich că a fraudat mai mulți investitori cu milioane de euro.