Un fost ministru adjunct al Justiției din Rusia, găsit mort în cada de baie

Fostul ministru adjunct rus al Justiției, Serghei Tropin, găsit înecat în cada de baie în apartamentul său din Moscova.

Moartea lui Serghei Tropin a fost relatată pe 6 februarie de canalul rusesc Telegram „112”, potrivit căruia fostul ministru adjunct s-a înecat într-o cadă de baie într-un apartament din cartierul Presnenski din Moscova.

Agenția rusă de propagandă „RIA Novosti”, citând surse, scrie, de asemenea , că trupul lui Tropin a fost găsit în centrul capitalei ruse, scrie Focus.

„Serghei Tropin a fost găsit mort într-un bloc de apartamente de pe strada Chervonogvardeyskaya nr. 3”, a declarat agenției o sursă din cadrul forțelor de securitate ruse.

Potrivit sursei, moartea „nu este de natură penală”.

La momentul publicării știrii, cauza exactă a morții lui Tropin nu fusese anunțată și nu există comentarii din partea Comitetului de Anchetă al Federației Ruse și a Ministerului Justiției cu privire la incident.