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Starmer avertizează: Rusia ar putea ataca NATO până în 2030. Marea Britanie accelerează investițiile în apărare

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Premierul britanic Keir Starmer a lansat un nou avertisment privind amenințarea reprezentată de Rusia, afirmând că evaluările serviciilor de informații britanice și ale altor state membre NATO indică posibilitatea unui atac rusesc asupra Alianței Nord-Atlantice „chiar până în anul 2030”.

Premierul britanic Keir Starmer. FOTO: AFP
Premierul britanic Keir Starmer. FOTO: AFP

Declarația a fost făcută în contextul prezentării planului de investiții în apărare al Marii Britanii, care urmează să fie publicat în următoarele săptămâni.

„Dacă mai era nevoie de un motiv pentru a înțelege importanța acestui lucru, evaluarea serviciilor noastre de informații și a altor țări din NATO este că ar putea exista un atac al Rusiei asupra NATO chiar până în 2030. Așadar, puteți vedea urgența și prioritatea pe care le acordăm acestei probleme”, a declarat Starmer, notează The Guardian.

Liderul de la Londra a explicat că noul plan de investiții va fi concentrat pe dezvoltarea capabilităților militare necesare pentru apărarea țării în fața amenințărilor viitoare.

Potrivit acestuia, creșterea bugetului pentru apărare nu va avea doar un rol strategic, ci va genera și noi locuri de muncă bine plătite în industria britanică.

„Planul de investiții în apărare va fi extrem de important și va fi concentrat pe capabilitățile viitorului de care avem nevoie pentru a ne apăra țara. Va însemna mai multă muncă pentru mulți oameni din întreaga țară, deoarece sunt hotărât ca, pe măsură ce majorăm cheltuielile pentru apărare și implementăm acest plan, să creăm locuri de muncă bine plătite și specializate în Regatul Unit”, a adăugat premierul.

Declarațiile lui Starmer vin într-un context de tensiuni crescute între Rusia și statele occidentale, pe fondul războiului din Ucraina și al avertismentelor repetate venite din partea NATO privind necesitatea consolidării capacităților de apărare ale statelor membre.

În ultimii ani, mai mulți oficiali occidentali și responsabili ai serviciilor de informații europene au susținut că Rusia ar putea reprezenta o amenințare directă pentru securitatea Alianței după încheierea conflictului din Ucraina, motiv pentru care numeroase state NATO și-au majorat cheltuielile militare și au accelerat programele de înzestrare.

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