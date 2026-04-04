Zboruri puse sub semnul întrebării și pasageri evacuați pe Aeroportul din Chișinău din cauza unei amenințări cu bombă

Alerta cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău a fost înregistrată în după-amiaza zilei de sâmbătă, iar la scurt timp s-au deplasat serviciile specializate pentru verificări, precum și au fost evacuați de urgență pasagerii, anunță polițiștii de frontieră.

UPDATE Alarma cu bombă este una falsă, verificările fiind încheiate fără depistarea unui obiect explozibil, iar aerogara și-a reluat activitatea.

,,Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările”, au conchis reprezentanții IGPS.

Știrea inițială

La fața locului s-au deplasat responsabilii structurilor de resort din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), conform polițiștilor de frontieră.

,,Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate”, au precizat angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) din Republica Moldova.

În contexTul amenințării cu bombă, reprezentanții IGPF recomandă ,,călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”.

Știre în curs de actualizare