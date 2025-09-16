Viitorul Parlament de la Chișinău va fi format din două partide și un bloc, conform rezultatelor unui sondaj

Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Patriotic ce include PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei și Partidul Nostru vor accede în viitorul Parlament de la Chișinău, conform rezultatelor unui sondaj realizat de CBS Research, la comanda comunității WatchDog.md.

Potrivit rezultatelor sondajului, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 29,7% dintre voturi, iar Blocul Patriotic, care include PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, ar obține 13,2% dintre sufragii, fiind urmat de Partidul Nostru cu 7,5% dintre voturi. Pe locul patru se află Blocul Alternativa, care ar acumula 4,2%, un procent insuficient pentru a accede în Legislativ.

Același sondaj mai arată că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este politicianul în care moldovenii au cea mai mare încredere. Lidera de la Chișinău este urmată de fostul președinte de stat și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon. Cei doi sunt urmați de edilul Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale, Ion Ceban, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și fostul candidat la alegerile prezidențiale, Alexandr Stoianoglo.

Sondajul a fost efectuat pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cetățenilor din diaspora și a celor din regiunea separatistă transnistreană. Acesta a fost realizat în perioada 6–13 septembrie, pe un eșantion de 1.127 de respondenți, prin metoda interviu față în față (CAPI), având o marjă de eroare de ±2,9%.