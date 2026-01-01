Video Momentul în care un angajat Disney e doborât de un bolovan de 180 de kg care se îndrepta spre spectatori. „Ne-a salvat”

Un angajat al parcului Walt Disney World a fost rănit după ce a intervenit pentru a opri un bolovan fals, de aproximativ 180 de kilograme, care s-a desprins și se îndrepta spre public, în timpul unui spectacol live. Incidentul a fost surprins pe video și confirmat de reprezentanții Disney, notează BBC.

Incidentul a avut loc în cadrul show-ului Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, o recreare live a unei scene celebre din filmul Raiders of the Lost Ark (1981), în care personajul Indiana Jones scapă de un bolovan uriaș declanșat de o capcană.

Imaginile apărute pe rețelele de socializare arată cum recuzita iese de pe traseu și începe să se rostogolească spre zona în care se afla publicul. Un membru al echipei intervine, sărind în calea obiectului, însă este doborât la pământ. Angajatul nu se ridică imediat, iar alți colegi aleargă pentru a-i acorda ajutor.

Potrivit unui blog al parcului de distracții, bolovanul este realizat din cauciuc și cântărește aproximativ 180 de kilograme. Un purtător de cuvânt al Disney a precizat pentru CBS News că „o recuzită s-a deplasat de pe traseu”, fără a confirma explicit că bolovanul a fost cauza rănirii angajatului.

„Ne concentrăm pe sprijinirea colegului nostru, care se află în recuperare. Siguranța este esențială pentru noi, iar acest element al spectacolului va fi modificat până la finalizarea unei analize interne”, a transmis compania Disney într-un comunicat.

Un martor a declarat pentru revista People că intervenția angajatului a prevenit rănirea spectatorilor. „A fost o experiență nebună, una pe care nu o vom uita. Practic, ne-a salvat”, a spus acesta. Într-unul dintre clipurile video, o voce se aude spunând: „Ne-a salvat literalmente viața”.