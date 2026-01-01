FBI a confiscat motociclete de zeci de milioane de dolari care aparțin unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor

Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la snowboard, căutat în prezent de justiţia americană.

Potrivit FBI, care a difuzat magini cu această confiscare, colecţia ar fi estimată la aproximativ 40 de milioane de dolari (aproximativ 37,5 milioane de euro) şi ar fi legată de fugarul în vârstă de 44 de ani, suspectat că ar fi acum la conducerea unei vaste reţele internaţionale de trafic de droguri, relatează CBS News.

Motocicletele au fost descoperite în urma unor percheziţii efectuate în mai multe proprietăţi situate în Mexico şi în regiunea capitalei. Potrivit autorităţilor mexicane, au fost recuperate 62 de motociclete de curse sau de lux, precum şi două vehicule, opere de artă, stupefiante şi diverse obiecte personale. Printre acestea s-ar afla şi două medalii olimpice. Fotografiile publicate de FBI arată în special numeroase motociclete de tip sportiv, dintre care mai multe Ducati în culori similare cu cele utilizate în competiţii.

Această operaţiune este rezultatul cooperării dintre FBI, poliţia din Los Angeles, Jandarmeria Regală Canadiană şi autorităţile mexicane. Ryan Wedding, care se ascunde în prezent în Mexic, potrivit Washingtonului, figurează pe lista celor zece fugari cei mai căutaţi de FBI, care îl consideră înarmat şi periculos, şi a fost deja comparat cu alţi traficanţi de droguri notorii, precum Joaquín „El Chapo” Guzmán şi Pablo Escobar. Se oferă o recompensă de până la 15 milioane de dolari pentru orice informaţie care duce la arestarea şi condamnarea sa.

Potrivit autorităţilor americane, Ryan Wedding ar fi protejat de cartelul Sinaloa, una dintre cele mai puternice organizaţii criminale din Mexic, relatează ABC News.

Fost membru al echipei canadiene de snowboard la Jocurile Olimpice de iarnă de la Salt Lake City în 2002, Ryan Wedding fusese deja condamnat în 2009 pentru conspiraţie în vederea distribuirii de cocaină. După eliberarea sa din închisoare în 2010, procurorii federali americani l-au acuzat că a creat o organizaţie criminală care transporta sute de kilograme de cocaină din Columbia, prin Mexic şi California de Sud, către Canada şi Statele Unite. El este, de asemenea, urmărit penal pentru că a comandat mai multe asasinate.

Procurorii îl acuză, de asemenea, că a ordonat asasinarea unui martor cheie în procesul federal împotriva sa: bărbatul a fost împuşcat de mai multe ori în cap în ianuarie anul trecut, în timp ce se afla într-un restaurant din Columbia.