Video Mai multe persoane au murit după o explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția

Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, au anunțat autoritățile citate de BBC.

Potrivit poliției, explozia a avut loc în jurul orei 01:30, ora locală (02.30 ora României), în Constellation Bar and Lounge din Crans-Montana, în cantonul Valais, în timpul unei petreceri de Revelion.

Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare arată coloane uriașe de fum ridicându-se spre cer în urma incidentului.

Sursă video: X

Poliția a confirmat mai multe decese în urma unei „explozii la barul din Elveția”.

Autoritățile au precizat că a fost înființată o linie telefonică specială pentru familiile persoanelor implicate în incident.

Situată în inima Alpilor elvețieni, Crans-Montana este o stațiune de lux din regiunea Valais, la aproximativ două ore de capitala Berna, fiind populară în rândul turiștilor. Stațiunea dispune de aproximativ 140 de kilometri de pârtii de schi și urmează să găzduiască, la finalul lunii ianuarie, o etapă a Cupei Mondiale FIS la schi viteză.

Știre în curs de actualizare