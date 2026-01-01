Mărturii despre incidentul care l-a determinat pe Trump să-l declare pe Epstein „persoana non grata” la Mar-a-Lago

Jeffrey Epstein era client al clubului Mar-a-Lago al lui Donald Trump la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. În afară de asta, clubul trimitea frecvent angajați ai spa-ului, de obicei femei tinere, la conacul lui Epstein din vecinătate pentru masaje, manichiură și alte servicii spa, potrivit foștilor angajați, relatează WSJ.

Vizitele la domiciliu au continuat ani de-a rândul, în ciuda faptului că angajații spa-ului se avertizau reciproc cu privire la comportamentul lui Epstein, care obișnuia să își expună părțile intime în timpul programărilor, potrivit foștilor angajați ai clubului lui Trump.

Spa-ul ofereau ocazional vizite la domiciliu pentru membri. Epstein nu era membru cotizator al clubului, dar Trump le-a spus personalului să-l trateze ca atare, au spus angajații. Epstein avea un cont la spa unde asociata sa, Ghislaine Maxwell, făcea programări întâlnirile în numele acestuia.

Clubul a interzis aceste vizite în încheiat în 2003, după ce o cosmeticiană în vârstă de 18 ani s-a întors la club după o vizită la domiciliul lui Epstein și le-a raportat managerilor că acesta a făcut presiuni asupra ei pentru a avea relații sexuale, au declarat foști angajați.

Un manager i-a trimis lui Trump un fax în care îi relata despre acuzațiile făcute de angajată și în care îl îndemnat să intrerupă aceste servicii pentru Epstein. Trump a recunoscut ca valide acuzațiile și i-a cerut să-i interzică accesul în club.

Cosmeticiana în cauză a raportat incidentul la personalul de resurse umane al clubului, a declarat una dintre fostele angajate, dar nu și poliției din Palm Beach.

Autoritățile nu a început să-l investigheze pe Epstein decât doi ani mai târziu, după ce un părinte a făcut plângere la poliție că Epstein a molestat o fată de 14 ani de la un liceu local.

Finanțatorul a fost arestat în 2006, după ce mai mulți adolescenți minori au raportat poliției că acesta i-a plătit pentru sex.

Secretara de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat marți că WSJ „publică articole inexacte și insinuări pentru a-l denigra pe președintele Trump”.

„Indiferent de câte ori este spusă și repovestită această poveste, adevărul rămâne: președintele Trump nu a făcut nimic greșit și l-a exclus pe Jeffrey Epstein de la Mar a Lago pentru că era ciudat”, a transmis aceasta într-un mesaj text.

Epstein profita de relațiile cu clubul pentru a-și procura fete tinere

Acuzațiile cosmeticianei și practica centrului spa Mar-a-Lago de a trimite lucrători la domiciliul lui Epstein nu au fost relatate anterior. Angajații trimiși la domiciliu, precum cosmeticiana în vârstă de 18 ani, erau profesioniști autorizați.

De multe ori, Ghislaine Maxwell, fosta iubită, asociată și complice a lui Epstein, era cea care se ocupa de programările la spa-ul din Mar-a-Lago.

Acuzațiile au apărut la trei ani după ce Maxwell a recrutat o altă angajată a clubului, Virginia Giuffre, care avea 16 ani când a părăsit spa-ul pentru a lucra pentru Epstein. Giuffre s-a sinucis în acest an.

Wall Street Journal a identificat alți patru angajați ai Mar-a-Lago care figurau în agenda lui Epstein, obținută de FBI în 2009.

Suspiciunile privind comportamentul nepotrivit al finanțatorului planau de ani de zile. Încă de la mijlocul anilor 1990, a doua soție a lui Trump, Marla Maples, și-a avertizat soțul și pe alții că ceva „nu este în regulă” în ceea ce îl privește pe Epstein, potrivit foștilor angajați.

Relația dintre Epstein și Trump, care a început din anii 1980, a reintrat în atenția publică de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui SUA, pe fondul presiunilor din propria tabără de a face publice dosarele Epstein. Departamentul de Justiție, în urma unei legi adoptate de Congres în noiembrie, a început recent să publice mii de documente din aceste dosare, în care este menționat și Trump.

Relația dintre Trump și Epstein

Pe fondul diverselor speculații despre natura relației dintre ei, președintele american a insistat în repetate rânduri că a rupt legăturile cu Epstein cu ani înainte de prima arestare a acestuia în 2006.

Trump și Epstein au continuat să se intersecteze după ce clubul i-a interzis acestuia și asociatei sale în 2003. Cei doi s-au aflat într-o concurență acerbă pentru o proprietate din Palm Beach, scoasă la licitație în urma falimentului la sfârșitul anului 2004. Agenda lui Epstein a consemnat două apeluri telefonice de la Trump în luna licitației, pe care Trump a câștigat-o.

În 2008, Epstein a ajuns la o înțelegere controversată cu procurorii federali, prin care a pledat vinovat de solicitarea de prostituție de la o minoră. A fost arestat a doua oară pentru trafic sexual în 2019 și a murit în închisoare în așteptarea procesului. Un medic legist a decis că a fost o sinucidere.

Trump a oferit o varietate de explicații cu privire la momentul și motivul pentru care l-a exclus pe Epstein de la Mar-a-Lago și apoi a pus capăt complet prieteniei. „M-am certat cu el. Nu am mai vorbit cu el de 15 ani”, a spus Trump după arestarea lui Epstein în 2019.

Când a fost întrebat în acest de ce a rupt relația cu Epstein, Trump a motivat că Epstein i-a ademenit o parte dintre angajați să lucreze pentru el. „Pentru că a făcut ceva nepotrivit. Mi-a luat angajați buni”, a spus Trump. „I-am spus: «Să nu mai faci asta niciodată». A făcut-o din nou și l-am dat afară de acolo, persona non grata.”

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a scris că a fost „singurul care a renunțat la prietenia lui Epstein și asta cu mult înainte să devină la modă”.

Pe de altă parte, Casa Albă a declarat că Trump l-a dat exclus pe Epstein de la Mar-a-Lago pentru că „se purta ciudat cu angajatele, inclusiv cu Giuffre”.

La începutul anilor 2000, Trump a continuat să se asocieze cu Epstein, declarând într-un număr din 2002 al revistei New York că acesta era „foarte distractiv” și „îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mie, iar multe dintre ele sunt mai tinere”. O scrisoare purtând semnătura lui Trump și desenul unei femei goale au fost incluse într-o carte de felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a lui Epstein în ianuarie 2003.

Trump a dat în judecată The Wall Street Journal în iulie pentru această dezvăluire, pe motiv că nu a scris acea scrisoare și motivând o defăimare. Congresul a obținut ulterior scrisoarea de la moștenitorii lui Epstein și a făcut-o publică. The Wall Street Journal a depus o cerere de respingere a procesului.

Rolul asociatei lui Epstein

Maxwell vizita regulat spa-ul Mar-a-Lago, unde rezerva servicii la domiciliu pentru Epstein și factura serviciile pentru ea însăși în contul finanțatorului. Centrul spa efectua vizite la domiciliu pentru unii membri, dar prefera ca aceștia să vină la club pentru aceste servicii, au declarat foștii angajați.

Maxwell a folosit centrul spa și pentru a recruta tineri lucrători pentru joburi secundare, care nu erau autorizate de club. Ea a spus că aceștia ar putea câștiga niște bani în plus oferindu-i masaje prietenului ei, au spus foștii angajați.

Maxwell făcea turul spa-urilor din zona Palm Beach în căutare de maseuze pentru Epstein, conform unei declarații din 2009 a administratorului casei lui Epstein, care a spus că a condus-o în aceste vizite. Femeia a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în traficul sexual al lui Epstein și execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare .

Fosta soție a lui Trump a tras un semnal de alarmă

Maples, care s-a căsătorit cu Trump în 1993, a împărtășit îngrijorările personalului de la Mar-a-Lago cu privire la Epstein la scurt timp după deschiderea clubului în 1995, potrivit foștilor angajați.

Nu a fost explicită în ceea ce privește motivele pentru care nu-l plăcea pe Epstein. Le-a spus angajaților doar că ceva la Epstein părea dubios și că își face griji cu privire la influența lui asupra lui Trump. Comentariile nu erau caracteristice lui Maples, care rareori vorbea de rău pe cineva în fața personalului, au spus foștii angajați.

Unii dintre foștii angajați ai clubului au declarat că Maples i-a comunicat îngrijorările sale lui Timothy McDaniel, care lucra ca bodyguard pentru familia Trump și supraveghea securitatea proprietăților lor din Florida.

Maples i-a spus lui Trump că nu se simte bine în prezența lui Epstein și că nu vrea să petreacă timp cu el - și nu vrea nici ca soțul ei să o facă, potrivit foștilor angajați și persoanelor apropiate de Maples.

Dar Epstein a continuat să participe la petreceri și evenimente la Mar-a-Lago.

Trump și Epstein se cunoșteau din anii 1980 și au pariat la un moment în privința sarcinii lui Maples, potrivit unei povești pe care Epstein a relatat-o în e-mailuri trimise în 2015 și 2016 și care au fost recent făcute publice de Congres .

Ca plată pentru pariul pierdut - Maples a născut o fiică, Tiffany, în octombrie 1993 — Epstein a scris că i-a trimis lui Trump un camion de mâncare pentru bebeluși în valoare de 10.000 de dolari.

Prietenia lui Trump cu Epstein a supraviețuit celei de-a doua căsătorii a acestuia. El și Maples și-au anunțat separarea în 1997 și au finalizat divorțul în 1999.

Între timp, Epstein își făcuse deja o reputație în rândul personalului spa-ului pentru că se comporta provocator sexual cu ocazia vizitelor la domiciliu, au declarat foști angajați.

Un maseur care a lucrat la Mar-a-Lago la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000 și-a amintit că i-a întrebat pe manageri de ce Epstein nu se deplasează la spa-ul clubului.

Șefii i-au spus că Epstein prefera serviciile spa în intimitatea propriei case și au avertizat-o pe angajată că Epstein se expune uneori în timpul masajelor.

În 2000, Maxwell i-a oferit lui Giuffre, pe atunci angajată la spa, să lucreze ca maseuză pentru Epstein. La prima sa vizită, Giuffre a spus că Maxwell a adus-o într-o cameră unde i-a scos hainele, inclusiv un tricou polo uniformă, iar Epstein a agresat-o sexual, conform memoriilor sale postume, publicate anul acesta.

În următorii doi ani, Giuffre a susținut că Epstein a abuzat-o sexual și a traficat-o către alți bărbați influenți Giuffre a declarat în 2016 că nu l-a văzut niciodată pe Trump participând la vreun abuz asupra femeilor sau fetelor și a scris în memoriile sale că „Trump nu putea fi mai prietenos” când interacționa cu el.