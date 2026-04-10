Un ex-jurnalist moldovean, care promovează propaganda Kremlinului, condamnat la pușcărie. Ce acuzații i-au adus procurorii

Gabriel Călin, fost jurnalist și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost condamnat la cinci ani de pușcărie cu suspendare pentru finanțarea ilegală a partidelor și spălare de bani. Sentința, dictată de Judecătoria Chișinău, poate fi contestată în instanța superioară.

Pe lângă pedeapsa de cinci ani de închisoare cu suspendare pe un termen de cinci ani, Gabriel Călin trebuie să achite o amendă de 650.000 de lei moldovenești, adică aproape 32.302 de euro și este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități în cadrul partidelor timp de cinci ani.

Pedeapsa a fost dictată de magistratul Sergiu Ciobanu din cadrul Judecătoriei Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani.

,,Sentința poate fi atacată cu recurs de către procuror, inculpat sau apărătorul acestuia în termen de 15 zile de la pronunțare, doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilite, la Curtea de Apel Centru prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana”, se arată în textul soluției instanței.

Încătușat în 2025

Fostul jurnalist din Republica Moldova, Gabriel Călin, neagă acuzațiile. Gabriel Călin a fost încătușat în luna septembrie a anului trecut în urma mai multor descinderi soldate cu ridicarea a 41.470 de dolari. În aceeași zi a fost percheziționat domiciliul unui alt membru al formațiunii, fiind vorba de bloggerul Vitalie Florea.

Gabriel Călin este un propagandist care promovează narațiunile Kremlinului și critică puterea de la Chișinău. Acesta conduce UCSM, formațiune care a participat la scrutinul parlamentar din data de 28 septembrie 2025.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), UCSM a acumulat 0,12% din sufragii (1.837 de voturi), un număr insuficient pentru accederea în Parlament.



