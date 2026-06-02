Puterea lui Mojtaba Khamenei crește. SUA confirmă: „Este în viață și tot mai implicat”

Statele Unite consideră că noul lider suprem al Iranului, ayatolahul Mojtaba Khamenei, e activ în structurile de putere de la Teheran, în ciuda faptului că nu a apărut în public de la preluarea funcției. Declarația a fost făcută marți de secretarul de stat american Marco Rubio, în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului

Rubio a afirmat că Washingtonul pornește de la premisa că liderul iranian este „în viață” și că joacă un rol tot mai important în gestionarea treburilor statului, chiar dacă nu comunică direct cu publicul, potrivit agențiilor AFP și EFE, citate de Agerpres.

„Nu l-am văzut în public și îmi imaginez că, după ce li s-a întâmplat multor lideri ai regimului, a fi foarte vizibili în public nu este ceva care să li se recomande la nivel intern”, a spus șeful diplomației americane, făcând referire la seria de asasinate țintite asupra oficialilor iranieni în atacurile aeriene lansate de SUA și Israel pe 28 februarie.

„Se implică tot mai mult la un anumit nivel”

Potrivit lui Marco Rubio, toate mesajele transmise de Mojtaba Khamenei sunt redactate și comunicate prin intermediari, într-un context în care liderii iranieni se ascund și folosesc canale de comunicare extrem de securizate pentru a evita localizarea lor.

„Cred că sunt semne care arată că se implică tot mai mult la un anumit nivel”, a adăugat oficialul american, subliniind dificultatea menținerii contactelor între responsabilii iranieni.

Mojtaba Khamenei a preluat conducerea supremă a Iranului în data de 8 martie, după moartea tatălui său, ayatolahul Ali Khamenei, ucis într-un atac israelian asupra unui complex din Teheran în prima zi a războiului.

Noul lider al Iranului a fost el însuși grav rănit în același bombardament și, de atunci, nu a apărut nici în public, nici în înregistrări video. De atunci, toate comunicările sale au fost transmise exclusiv în format scris.

Recent, prin aceleași mijloace, Mojtaba Khamenei a lansat o serie de declarații belicoase la adresa statului evreu si SUA, reafirmând ostilitatea ideologică a regimului de la Teheran. Mesajul noului lider, transmis pe 26 mai de televiziunea de stat de la Teheran, reia lozincile tradiționale ale ordinii islamice, „Moarte Israelului” și „Moarte Americii”, amintind de o declarație similară făcută în urmă cu un deceniu de tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei.