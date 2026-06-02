Un doctorand iranian a ajuns la închisoare după un gest făcut în timpul susținerii tezei în Franța

Un doctorand iranian de la Universitatea din Orléans a fost condamnat la 18 luni de închisoare și interdicție de intrare în Franța timp de cinci ani, după ce instanța a stabilit că a făcut apologia unui act de terorism în timpul susținerii tezei sale de doctorat și online.

Un doctorand iranian în vârstă de 36 de ani, înscris la Universitatea din Orléans, a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu executare și i s-a impus o interdicție de intrare pe teritoriul Franței pentru o perioadă de cinci ani, după ce instanța l-a găsit vinovat de „apologia unui act de terorism” și de acte de intimidare împotriva unui funcționar public.

Totul a pornit de la susținerea tezei sale de doctorat, pe 27 martie, când Mohammad Saeli a ales să își dedice lucrarea ayatollahului Ali Khamenei. În timpul prezentării, el a continuat să facă referiri la Iran și la religie, în ciuda faptului că îndrumătorul său i-a cerut să revină la subiectul tezei. În cele din urmă, a fost întrerupt şi teza i-a fost suspendată.

Imediat după incident, Universitatea din Orléans a sesizat autoritățile iar ulterior, în timp cercetărilor, procurorii au descoperit și că bărbatul postase mai multe mesaje pe rețeaua LinkedIn, considerate ca având conținut cu potențial penal. Potrivit leparisien, printre formulările folosite de acesta se regăseau expresii precum „supunere față de cuvântul divin”, „partea bună a Istoriei”, „lupta capitalistă sionistă de dominație”, „marele front al rezistenței” sau „Dumnezeu unic”.

Ce acuzații i se aduc

După deschiderea anchetei, doctorandul a fost reținut și plasat în arest pe 8 aprilie, iar parchetul a transmis dosarul instanței din Orléans, unde, la finalul procesului, încheiat luni, 1 iunie, judecătorii au decis că acesta este vinovat de apologia unui act de terorism și de amenințări sau acte de intimidare îndreptate împotriva unui funcționar public.

În aceste condiții, doctorandul iranian a fost condamnat la 18 luni de închisoare, o pedeapsă puțin mai mică decât cea solicitată de procurori, de 24 de luni.

În plus, tribunalul a dispus și interdicția de a intra pe teritoriul Franței timp de cinci ani, precum și suspendarea accesului la rețeaua LinkedIn pentru o perioadă de șase luni.

În ceea ce privește acuzația de „provocare directă a unui act de terorism online”, bărbatul a fost găsit nevinovat.

Universitatea din Orleans a transmis că rămâne „pe deplin mobilizată și atentă la evoluția situației, astfel încât să asigure în orice moment siguranța și liniștea întregii comunități”. Instituția din Orléans, care are peste 20.000 de studenți pe campusuri aflate în 14 locații din regiunea Centre-Val de Loire, precizează că aproximativ „14% dintre studenți sunt de naționalitate străină”, iar în universitate sunt „reprezentate aproape 90 de țări”.