Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Rheinmetall semnează contracte de 5,7 miliarde de euro cu Armata Română. Compania anunță mii de noi locuri de muncă

Producătorul german de armament Rheinmetall a anunțat marți, la Berlin, că a încheiat cu România contracte în valoare totală de 5,7 miliarde de euro, în cadrul programului SAFE. Compania descrie acordul drept „cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria recentă a companiei”.

KF41 Lynx. FOTO FB Defense Romania

Potrivit comunicatului transmis de grupul german, România va achiziționa 298 de vehicule de luptă Lynx, sisteme de apărare aeriană Skyranger, muniție de calibru mediu, transportoare blindate, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri.

Livrările sunt programate să înceapă în 2028 și să se încheie în 2030, potrivit Agerpres.

Rheinmetall anunță investiții consistente în România, estimând că „peste 200 de subcontractori” vor fi integrați în lanțul de producție și că proiectul va genera „mii de noi locuri de muncă”. Compania precizează că o parte semnificativă a producției va fi realizată pe teritoriul României, inclusiv prin filiala Rheinmetall Automecanica din Mediaș.

„Începutul unei noi faze de dezvoltare industrială”

 Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim‑ministrului, citat în comunicatul companiei, afirmă că acordul reprezintă „un pas important către revitalizarea industriei naționale de apărare”,

„Peste 50% din producție va avea loc în România sau în colaborare cu companii locale. Acesta marchează începutul unei noi faze de dezvoltare industrială care are potenţialul de a deveni un motor cheie al creşterii economice a României şi al integrării industriei locale în ecosistemul european în următorul deceniu", a declarat Mihai Jurca.

„Vom crea aici un ecosistem de apărare de anvergură"

Directorul general al Rheinmetall AG, Armin Papperger, a transmis că grupul german apreciază încrederea „încrederea pe care România ne-a acordat-o în ceea ce priveşte dotarea şi modernizarea forţelor sale armate”:

Împreună cu partenerii noştri români, vom crea aici un ecosistem de apărare de anvergură".

Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători europeni de tehnică militară, furnizează tancuri, artilerie, sisteme antiaeriene și muniție, produse aflate în mare cerere în contextul războiului din Ucraina. Compania a raportat în 2024 vânzări de 9,75 miliarde de euro, în creștere cu 36% față de anul precedent, iar conducerea și‑a propus atingerea unui nivel de 40–50 de miliarde de euro până în 2030.

