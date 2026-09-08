Un cetățean azer, reținut în Republica Moldova pentru colectarea de informații în interesul serviciilor ruse

Polițiștii din Republica Moldova au reținut marți, 8 septembrie, un bărbat de 49 de ani din Azerbaidjan, suspectat că ar fi colectat neautorizat informații în interesul unor reprezentanți ai serviciilor speciale rusești.

„Reținerea a avut loc în cadrul unei cauze penale, după ce, în luna august 2026, ofițerii INI au intrat în posesia unor informații privind racolarea acestuia de către reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse”, transmite Poliția Republicii Moldova într-un comunicat.

Sursa citată transmite că bărbatul ar fi fost antrenat pentru desfășurarea unor activități diversioniste pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova.

Acesta ar fi vizat obiective militare din țară, precum și obiective ale SUA din Republica Moldova. Informațiile colectate urmau să fie transmise unei persoane care ar fi avut rolul de curator și despre care există informații că ar fi reprezentant al serviciilor speciale ale Rusiei.

„În urma percheziției efectuate, oamenii legii au ridicat un telefon. Examinarea dispozitivului a relevat date care indică existența unor contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.

Tot marți, SRI a anunțat că a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă pe teritoriul României.

Un cetățean rus stabilit în țara noastră, aflat sub monitorizare din februarie, a fost documentat în timp ce fotografia și filma obiective militare, centre de comunicații și infrastructuri critice, inclusiv aeronave cargo ucrainene.

Ivan Kutsenko, cetăţeanul rus în vârstă de 40 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore. În urmă cu scurt timp el a ieşit de la audieri şi urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă.