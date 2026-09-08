 Un cetățean azer, reținut în Republica Moldova pentru colectarea de informații în interesul serviciilor ruse | adevarul.ro
search
Marți, 8 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un cetățean azer, reținut în Republica Moldova pentru colectarea de informații în interesul serviciilor ruse

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Polițiștii din Republica Moldova au reținut marți, 8 septembrie, un bărbat de 49 de ani din Azerbaidjan, suspectat că ar fi colectat neautorizat informații în interesul unor reprezentanți ai serviciilor speciale rusești.

„Reținerea a avut loc în cadrul unei cauze penale, după ce, în luna august 2026, ofițerii INI au intrat în posesia unor informații privind racolarea acestuia de către reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse”, transmite Poliția Republicii Moldova într-un comunicat.

Sursa citată transmite că bărbatul ar fi fost antrenat pentru desfășurarea unor activități diversioniste pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova.

Acesta ar fi vizat obiective militare din țară, precum și obiective ale SUA din Republica Moldova. Informațiile colectate urmau să fie transmise unei persoane care ar fi avut rolul de curator și despre care există informații că ar fi reprezentant al serviciilor speciale ale Rusiei.

„În urma percheziției efectuate, oamenii legii au ridicat un telefon. Examinarea dispozitivului a relevat date care indică existența unor contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.

Tot marți, SRI a anunțat că a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă pe teritoriul României.

Un cetățean rus stabilit în țara noastră, aflat sub monitorizare din februarie, a fost documentat în timp ce fotografia și filma obiective militare, centre de comunicații și infrastructuri critice, inclusiv aeronave cargo ucrainene.

Ivan Kutsenko, cetăţeanul rus în vârstă de 40 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore. În urmă cu scurt timp el a ieşit de la audieri şi urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Traseul dronei de tip Shahed care a trecut pe lângă Chișinău și a ajuns în România. Ce localități a survolat
stirileprotv.ro
image
Alertă extremă de drone în 5 județe: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Adăpostiți-vă în beciuri”
gandul.ro
image
Prăpastie în educația din România: 122 de puncte între elevii bogați și săraci
mediafax.ro
image
Tragedie în sportul românesc. A murit subit după un antrenament!
fanatik.ro
image
Saga noului premier. Nicușor Dan și partidele cântă pe voci diferite. Cum e păsuit Grindeanu de la înscăunarea la Palatul Victoria
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Daniel Stanciu: ”Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari”
digisport.ro
image
Horoscop miercuri, 9 septembrie. Berbecii se vor confrunta cu probleme de sănătate, iar Gemenii au parte de o surpriză
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Dunărea, la un nivel critic. Debitul va coborî la un nou minim istoric pentru luna septembrie
observatornews.ro
image
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
cancan.ro
image
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Judeţele în care loveşte canicula. Temperaturile urcă până la 35 de grade. Cum va fi vremea în București
playtech.ro
image
Surpriză la Universitatea Craiova! Kay a revenit în Bănie: „Clubul a evoluat”
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
digisport.ro
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Rugăciune puternică către Maica Domnului. Se rostește în ziua de 8 septembrie
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”
click.ro
image
Scandal total între Aluziva și Monica Tatoiu! Subiectul pe care s-au contrazis dur: „Nu divorțezi decât dacă te bate”
click.ro
image
Laura Cosoi, imagini spectaculoase în costum de baie la doar o lună după ce a devenit mamă. Cum arată actrița
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Cum a apărut Meghan, în aceeași zi în care Regele Charles clarifica public ce reprezintă ei pentru Coroană. Monarhul i-a pus la punct
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
image
Cât încasează Nattasha Black, concurenta de la „Insula Iubirii”, din meseria de dominatoare: „Lucrez doar 7-8 zile pe lună”

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul