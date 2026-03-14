Numirea lui Cristi Chivu la Inter, un pariu riscant. Românul, pe cale să semneze noul contract, după ce italienii s-au răzgândit

Inter Milano se află în fruntea clasamentului Serie A, cu 67 de puncte, cu șapte mai mult decât rivala de oraș AC Milan. Totuși, Inter a pierdut săptămâna trecută „Derby della Madonnina”, ratând ocazia de a-și consolida avantajul.

Pe locurile următoare se află SSC Napoli (locul 3, 56 de puncte), iar Como 1907 se află pe 4, la egalitate cu AS Roma. Topul este completat de Juventus.

Conducerea clubului, condusă de Giuseppe Marotta, este pregătită să îi ofere lui Cristi Chivu un contract pe termen lung, până în 2029. Actualul contract al tehnicianului român expiră în 2027, dar performanțele antrenorului din acest sezon au convins oficialii să îi ofere siguranța unui viitor lung la Inter, conform La Gazzetta dello Sport.

Numirea lui Chivu vara trecută, în locul lui Simone Inzaghi, a fost un pariu riscant, dar până acum rezultatele îl recomandă. Chivu este foarte aproape de a câștiga titlul în Serie A chiar în primul sezon la echipă.

Următorul test important pentru Inter va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, când va primi vizita echipei Atalanta.