Momente de panică într-o școală din Tulcea după ce un perete s-a prăbușit în timpul orelor

Un incident grav a avut loc, săptămâna aceasta, în comuna tulceană Maliuc, unde un perete al școlii s‑a prăbușit în timpul orelor, punând în pericol viața celor 15 elevi aflați în clasă.

S-a întâmplat miercuri, 13 mai. Copiii erau la cursuri, când o parte a clădirii s‑a desprins și s‑a prăbușit, relatează Ora de Tulcea.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Primarul localității, Nicoleta Sevastian, a confirmat situația și a explicat că școala se afla deja într‑un proces de consolidare, având risc seismic de gradul 2. Muncitorii lucrau la fundația unei noi structuri, în imediata apropiere a clădirii vechi, când „un colț al unei săli de clasă s‑a prăbușit”.

Edilul spune că zona afectată nu părea a fi printre cele mai degradate, însă investigațiile au scos la iveală probleme majore la baza construcției ridicate în anii ’60.

„Se pare că dedesubt e doar nisip, fără armătură”, a precizat primarul, subliniind fragilitatea reală a clădirii.



Nicoleta Sevastian recunoaște că, la un cutremur, consecințele ar fi putut fi dramatice.

„Bine că n‑a lovit vreun copil”, a spus primarul,

În urma incidentului, cursurile au fost mutate în căminul cultural al comunei. Potrivit edilului, elevii s‑au adaptat rapid.

Lucrările de consolidare vor continua, iar clădirea va fi refăcută „de la fundație”, etapă cu etapă, astfel încât elevii să se poată întoarce în siguranță la școală.

Un pericol similar este și în comuna buzoiană Mânzălești, unde ploile abundente din ultimele zile au reactivat alunecările de teren. În satul Jghiab, o porțiune de teren instabil a avansat periculos și se află acum la doar câțiva metri de clădirea școlii, punând în pericol siguranța celor 24 de copii care învață acolo, de la grădiniță și ciclul primar.