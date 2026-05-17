România, lovită de frig și furtuni. Mai multe județe sunt sub avertizări de vreme severă

Meteorologii anunță temperaturi în scădere, ploi și episoade de instabilitate atmosferică în numeroase regiuni ale țării. Mai multe județe și Capitala se află sub avertizări cod portocaliu și cod galben pentru averse torențiale, vijelii și descărcări electrice.

Vremea intră într-un nou proces de răcire, potrivit celei mai recente prognoze emise de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Deși fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi mai puțin intense comparativ cu ziua precedentă, precipitațiile nu dispar, iar în multe zone ale țării sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pentru duminică, specialiștii ANM estimează o ameliorare a vremii din punctul de vedere al manifestărilor severe, însă temperaturile vor continua să scadă în majoritatea regiunilor. Răcirea va fi mai accentuată în sudul și sud-vestul țării, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil în multe zone, însă în vestul țării înnorările vor persista pe tot parcursul zilei, iar în sud și centru ploile se vor extinde pe arii relativ mari. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar local vor fi însoțite de descărcări electrice.

Avertizări meteo

ANM a emis mai multe avertizări nowcasting pentru fenomene periculoase.

Un cod portocaliu este în vigoare până la ora 10:00 pentru județele Argeș, Vâlcea și Dâmbovița, precum și pentru zona montană a județelor Gorj și Prahova. Meteorologii avertizează că în aceste regiuni sunt așteptate perioade cu averse torențiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de timp, de aproximativ trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge local la 40-60 l/mp și, izolat, chiar la 70 l/mp.

Tot până la ora 10:00 este valabil și un cod galben pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, căderi de grindină. Cantitățile de apă vor fi în general cuprinse între 25 și 40 l/mp, în intervale scurte sau prin acumulare.

Meteorologii avertizează, de asemenea, că în aceste zone vântul va avea intensificări temporare, cu rafale estimate între 50 și 70 km/h, iar izolat pot apărea vijelii.

În restul teritoriului, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în prima parte a intervalului, mai ales în sud, sud-vest, centru și în zonele montane, unde rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h.

O altă avertizare cod galben este valabilă până la ora 21:00 pentru județele Constanța, Ialomița, Călărași și Ilfov, inclusiv municipiul București. În aceste zone, meteorologii anunță averse torențiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă cuprinse, în general, între 20 și 40 l/mp.

Maximele zilei se vor situa între 14 și 22 de grade Celsius, în timp ce temperaturile minime vor coborî până la 2 grade în unele regiuni, urmând să se încadreze, la nivel național, între 2 și 13 grade. Izolat, în timpul nopții, se va forma ceață.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va răci accentuat duminică, până la ora 10:00 fiind valabil un cod galben de ploi și vânt. Ploi temporare sunt însă așteptate pe tot parcursul zilei, cantitățile de apă urmând să ajungă la aproximativ 20 l/mp. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 15 și 17 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî spre 9-10 grade, potrivit prognozei transmise de ANM.