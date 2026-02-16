Marina Tauber, om de bază al prorusului Șor, are peste jumătate de milion de dolari într-o bancă controlată de Putin

Marina Tauber, care s-ar ascunde la Moscova pentru a evita justiția de la Chișinău, ar deține peste 500.000 de dolari în banca rusă PSB, instituție aflată sub controlul Kremlinului, sancționată internațional și acuzată că a fost implicată în mituirea alegătorilor în timpul alegerilor din Republica Moldova.

Potrivit jurnaliștilor de la „Rise Moldova”, o scurgere de date din Rusia ar arăta că fosta parlamentară Marina Tauber deține această sumă de bani, sumă pe care nu a inclus-o în ultima declarație de avere și interese personale depusă anul trecut.

Depozitul apare în acte în baza unui pașaport moldovenesc eliberat în noiembrie 2023. Suma indicată este de 47,3 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 566.000 de dolari.

La aceeași bancă are un depozit și Ilan Șor, însă cu o sumă mai mică: 7,3 milioane de ruble, adică aproape 87.000 de dolari. Acesta ar fi fost deschis în baza unui pașaport rusesc emis în ianuarie 2024.

Marina Tauber, Ilan Șor și reprezentanții instituției financiare nu au oferit un punct de vedere.

Banca PSB, cunoscută și sub denumirea de Promsvyazbank, a fondat holdingul A7 împreună cu oligarhul Ilan Șor pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei după declanșarea războiului împotriva Ucrainei. În toamna anului trecut, Ilan Șor a apărut la o conferință alături de directorul PSB, Petr Fradkov, cei doi raportându-i președintelui Vladimir Putin despre deschiderea unui hub financiar în Asia pentru decontări internaționale.

În 2025, Marina Tauber a fost condamnată de magistrații de la Chișinău la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatei. În prezent, dosarul se află în examinare la Curtea de Apel Centru.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au subliniat că au solicitat anunțarea în căutare internațională a condamnatei.

„Totodată, a fost transmisă o solicitare privind anunțarea în căutare internațională în vederea arestării și extrădării persoanei în cauză către Interpol, care se află în prezent în examinare”, a afirmat Diana Fetco, șefa Secției de comunicare și protocol a IGP.

Marina Tauber nu se prezintă la ședințele de judecată, dar este activă pe rețelele sociale. Recent, ea a intervenit în direct la ,,Radio Sputnik”, un instrument de propagandă al Kremlinului, comentând declarația președintei Maia Sandu potrivit căreia, în eventualitatea unui referendum, ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România.

„Declarațiile președintelui echivalează cu trădare de patrie și cu încălcarea mandatului primit. Este esențial ca și cetățenii noștri să înțeleagă că Maia Grigorevna reprezintă, de fapt, interesele unui alt stat. Am împărtășit punctul meu de vedere pe această temă în direct la Radio Sputnik”, a scris Marina Tauber pe canalul său de Telegram.

Marina Tauber a fost deputată în perioada 2019–2025 în Parlamentul Republicii Moldova. În primăvara anului 2024, Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat, i-a conferit Marinei Tauber „Ordinul Prieteniei”, în numele președintelui Vladimir Putin.