Proiectilul neexplodat descoperit pe o proprietate din Tulcea a fost detonat controlat

Proiectilul neexplodat care a fost găsit, sâmbătă, în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea, a fost detonat controlat, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

„O echipă de specialiști a Ministerului Apărării Naționale a neutralizat, în seara zilei de sâmbătă, 16 mai, proiectilul reactiv nedirijat descoperit în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea. Din dispoziția procurorului de caz, proiectilul a fost detonat controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenajat”, a precizat MAPN.

Cercetările în acest caz sunt continuate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Amintim că sâmbătă, 16 mai, în jurul orei 15.00, Ministerul Apărării a fost informat că în curtea unei locuințe nefolosite din Pardina a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat.

În urma evaluărilor preliminare, specialiștii au stabilit că în interiorul acestuia se află aproximativ două kilograme de material exploziv, ceea ce a determinat intervenția rapidă a autorităților.

Perimetrul a fost imediat izolat, iar la fața locului au fost mobilizați reprezentanți ai Poliției, Poliției de Frontieră, Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale.

Amintim că, în februarie, pompierii au intervenit de urgență în satul Cheriu din comuna bihoreană Oșorhei, după ce muncitorii care efectuau lucrări pentru branșamentul la rețeaua de apă au descoperit muniție neexplodată din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor să nu atingă, lovească sau mute astfel de obiecte, deoarece pot exploda și pune în pericol vieți omenești.