A trimis peste 500 de CV-uri pe LinkedIn și a fost respins automat. Avertismentul experților: „Trimiterea mecanică a CV-ului e un eșec”

Să îți găsești un loc de muncă în România anului 2026 a devenit o misiune aproape imposibilă, chiar și pentru specialiștii cu experiență solidă. Cazul lui Sergiu Stan, un software tester care a trimis peste 500 de aplicații pe LinkedIn într-un singur an doar pentru a se lovi de refuzuri automate, a declanșat o dezbatere aprinsă în mediul online. Dincolo de drama personală, cifrele arată o realitate dură: bula IT s-a spart, ofertele de muncă au scăzut cu 13%, iar competiția a atins cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. „Adevărul” a analizat alături de experții Ana Călugăru (eJobs) și Doru Șupeală mecanismele unei piețe a muncii care nu mai iartă greșelile de abordare și de ce trimiterea mecanică a CV-urilor este o rețetă sigură spre eșec.

Sergiu Gabriel Stan lucrează în prezent ca software tester la compania WindSoft. Cu toate acestea, de mai bine de un an încearcă să își găsească un alt loc de muncă și spune că se lovește constant de refuzuri sau de lipsa oricărui răspuns din partea angajatorilor.

„Nu înțeleg cum am ajuns în punctul în care să îți găsești un loc de muncă a devenit aproape imposibil. De mai bine de un an încerc constant să mă angajez. Am peste 500 de aplicații doar pe LinkedIn, fără să mai pun la socoteală celelalte platforme, grupurile de WhatsApp sau aplicările directe. Mi-am refăcut CV-ul de nenumărate ori, l-am adaptat pentru fiecare rol, am citit sfaturi, am încercat să îmbunătățesc tot ce ține de procesul de recrutare”, a scris acesta într-o postare publicată pe LinkedIn.

Potrivit propriilor calcule, a trimis peste 500 de aplicații doar pe LinkedIn, fără a include alte platforme de recrutare, grupuri de WhatsApp sau candidaturi directe către companii. Și-a refăcut CV-ul de mai multe ori, l-a adaptat pentru fiecare rol și a încercat să urmeze recomandările specialiștilor în recrutare. Rezultatul a fost însă, în cele mai multe cazuri, același mesaj standard: „Mulțumim pentru interes, însă am ales un alt candidat”.

Stan spune că a aplicat inclusiv pentru poziții entry-level sau pentru domenii în care nu era necesară experiență anterioară. Lipsa oricărui feedback concret l-a făcut să creadă că problema nu mai ține doar de industria IT, ci de întreaga piață a muncii.

Mai puține joburi, mai mulți candidați

Ana Călugăru, Head of Communications la eJobs, explică faptul că piața muncii traversează o perioadă de încetinire alimentată de mai mulți factori economici și geopolitici.

„Piața muncii a început anul într-o notă de prudență din partea angajatorilor, însă această prudență s-a transformat ulterior într-o frână. Vorbim despre războiul din Orientul Mijlociu, creșterea prețului combustibilului, instabilitatea politică din România și inflația foarte mare. În acest context, mulți angajatori și-au temperat planurile de extindere”, a explicat Ana Călugăru.

Potrivit datelor eJobs, numărul joburilor publicate în primele luni ale anului 2026 a scăzut cu aproximativ 13% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, numărul aplicărilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Această combinație, mai puține locuri disponibile și mult mai mulți candidați, a crescut semnificativ competiția pentru aproape orice poziție disponibilă.

IT-ul nu mai este „El Dorado”

Cazul lui Sergiu Stan reflectă și transformarea profundă a industriei IT, considerată ani la rând motorul pieței muncii din România. Ana Călugăru explică faptul că industria IT a ieșit din perioada de expansiune accelerată din anii precedenți. Eliminarea facilităților fiscale și creșterea costurilor pentru companii au făcut ca multe firme să își reducă ritmul de angajare sau chiar să înghețe recrutările.

„Strict în ceea ce privește IT-ul, nu mai vorbim despre un domeniu atât de «fierbinte» nici de anul acesta, nici măcar de anul trecut, ci încă de la finalul lui 2024. Sunt mai multe motive pentru această schimbare. În primul rând, IT-ul se afla într-o bulă de creștere care, la un moment dat, s-a spart, așa cum era firesc. În al doilea rând, domeniul a pierdut facilitățile fiscale pentru angajați, iar acest lucru a schimbat calculele companiilor. În condițiile unui nivel mai mare de impozitare, angajatorii se gândesc de două ori înainte să își extindă echipele”, a precizat Ana Călugăru.

În schimb, cererea pentru muncitori calificați rămâne ridicată. Electricienii, instalatorii, sudorii sau muncitorii din construcții continuă să își găsească relativ ușor locuri de muncă bine plătite, pe fondul investițiilor în infrastructură și energie.

„Nu e o criză. E o reașezare”

Consultantul de management Doru Șupeală respinge ideea unei crize generalizate și spune că piața muncii trece printr-un proces de recalibrare.

„Nu e o criză. Eu cred că este o reașezare a pieței muncii, la care oamenii ar trebui să răspundă inteligent. Nu am văzut nicio companie care, dacă găsește un om valoros, să nu încerce să îi facă loc în echipă”, a afirmat Doru Șupeală.

În opinia sa, mulți candidați greșesc prin faptul că aplică automat la zeci de joburi fără să se documenteze despre companii sau fără să personalizeze modul în care intră în contact cu angajatorii.

„Cei mai mulți candidați așteaptă să fie recrutați: intră pe site-uri de joburi, văd un anunț și trimit CV-ul. În multe cazuri, aplică zilnic la cinci, zece sau douăzeci de joburi, fără să citească atent cerințele și fără să se documenteze despre companie. Nu încearcă să afle cine este angajatorul, ce valori are, ce caută la candidați sau ce tip de atitudine apreciază. Pur și simplu aplică automat. Evident că o astfel de abordare nu aduce succes”, a spus consultantul.

„Procesul trebuie inversat”

Soluția propusă de Șupeală presupune o schimbare completă de abordare. Candidatul trebuie să aleagă companiile la care vrea cu adevărat să lucreze și să intre direct în contact cu oamenii de acolo.

„O astfel de strategie schimbă complet situația în favoarea candidatului. În primul rând, ajungi să discuți direct cu oamenii din companie și să le intri în atenție. În al doilea rând, demonstrezi interes real, documentare și o atitudine pe care angajatorii o apreciază foarte mult. În acel moment nu mai ești unul dintre sute de candidați, ci devii singurul candidat pe care îl analizează în acel context”, consideră consultantul.

Acesta recomandă identificarea unui număr restrâns de companii relevante, studierea culturii organizaționale și contactarea directă a recrutorilor sau managerilor prin LinkedIn, la târguri de joburi sau prin networking profesional.

Potrivit lui Șupeală, această strategie oferă candidatului șansa de a ieși din masa de sute de CV-uri aproape identice și de a deveni un profil memorabil pentru angajator.

Totuși, specialistul admite că recrutarea păstrează și o doză de hazard. Tocmai de aceea, spune el, candidații trebuie să își construiască o strategie mai inteligentă decât simpla trimitere mecanică a sute de aplicații.