Locul bizar de pe Pământ pe care extratereștrii l-ar fi ales pentru aterizare. Ce se ascunde în interiorul stâncii vechi de 50 de milioane de ani

Există locuri pe Pământ care par rupte din altă lume. Devils Tower, din Wyoming, Statele Unite ale Americii, este cu siguranță unul dintre ele. Un bloc uriaș de stâncă, înalt de aproape 265 de metri, care răsare brusc din câmpia verde ca și cum cineva l-a plantat acolo cu mâna.  Nu există altceva ca el în jur: nicio creastă muntoasă, nicio tranziție. Înainte de 1977, era deja o curiozitate geologică și un loc sacru pentru triburile native americane. După acel an, a devenit ceva în plus: locul de pe Pământ unde extratereștrii ar fi ales să aterizeze. Asta, în bună măsură, datorită lui Steven Spielberg.

FOTO iStock
Cum a devenit faimos în lume Devils Tower

Când Steven Spielberg pregătea filmul „Close Encounters of the Third Kind" (Întâlnire de gradul trei), scenograful său de locații, Joe Alves, a primit o misiune clară de la studioul de producție: să găsească „un munte cu aspect foarte ciudat". A ales Devils Tower, cel mai vechi monument național din Statele Unite, desemnat de președintele Theodore Roosevelt în 1906.

Ce a urmat a fost, după standardele anilor '70, o adevărată invazie. Din fericire, una pașnică. Elicoptere, rulote, actori celebri, echipe de filmare au ajuns în Wyoming. Cea mai mare parte a filmărilor s-a desfășurat în pajiștea de fân a familiei Driskill, care trăiește și astăzi la poalele monolitului. Tatăl și mama lui Ogden Driskill — acum senator — au bătut palma cu Spielberg pentru suma de 20.000 de dolari, relatează CNN. O afacere bună, după cum s-a dovedit.

Filmul s-a lansat în 1977 și a a avut încasări de  peste 300 de milioane de dolari la nivel mondial.  Richard Dreyfuss a jucat rolul lui Roy Neary, un american obișnuit care, după ce vede un OZN, devine obsedat de o formă misterioasă,  pe care o reproduce  într-o sculptură imensă în casă. Acea formă era Devils Tower.

Efectul a fost imediat și spectaculos. Înainte de film, monumentul național primea în jur de 153.000 de vizitatori pe an. După lansarea peliculei, numărul a sărit la peste 270.000. 

„Oamenii vin și astăzi la parc pentru că au văzut filmul. Aproximativ 12 minute din film au fost filmate aici, în 1976, dar impactul a durat decenii.", a spus Brian Cole, ranger interpretativ la Devils Tower National Monument, într-un interviu acordat CNN. 

Filmul a pus literalmente locul pe harta turismului mondial.

O stâncă veche de 50 de milioane de ani

Dar ce este, de fapt, Devils Tower? Geologii nu au un răspuns unanim acceptat, ceea ce, paradoxal, îi sporește misterul. Potrivit National Park Service, formațiunea a luat naștere acum aproximativ 50 de milioane de ani, din magmă care s-a ridicat din pământ, s-a răcit, s-a întărit și apoi s-a crăpat formând acele coloane masive, adesea hexagonale, care îi dau aspectul unic. 

Este alcătuit dintr-o rocă rară, numită porfir fonolitic, și reprezintă cel mai mare exemplu de îmbinare columnară din lume. Unele dintre coloane au până la trei metri lățime și se întind pe sute de metri înălțime. Privit de aproape, monolitul arată ca și cum cineva a lipit mii de creioane uriașe, vertical, până la cer.

Alpiniștii adoră tocmai aceste coloane. În fiecare an, aproximativ 5.000 de oameni escaladează formațiunea , singurul mod de a ajunge în vârf.

FOTO: Facebook/Anette Stone
Turiștii de azi vin cu așteptări variate. Unii speră, pe jumătate în serios, să găsească urmele extratereștrilor din film. Alții, vin pentru amintirea experienței cinematografe  din copilărie și nu sunt dezamăgiți.

Parcul național oferă cinci trasee. Cel mai popular este Tower Trail, un circuit pavat de 2 kilometri în jurul bazei monolitului, cu priveliști din toate unghiurile. La apus, traseul este cel mai frumos. 

La intrarea în parc, peste 600 de exemplare de cârțițe de prerie pe circa 16 hectare oferă un altfel de spectacol. Nu au fost raportate însă  OZN-uri. 

Un loc sacru, nu doar o atracție turistică

Înainte de Steven Spielberg și de președintele Roosevelt, Devils Tower era - și rămâne - un loc profund spiritual pentru numeroase triburi native americane. Triburi precum Lakota, Cheyenne, Arapaho sau Crow au propriile lor legende și denumiri pentru această formațiune. Potrivit unei legende, crăpăturile sale verticale ar fi fost brăzdate de ghearele unui urs uriaș care încerca să ajungă la două fetițe aflate pe vârf. De aceea, mulți numesc loc ,,Bear Lodge" (Coliba Ursului). 

Copacii din parc sunt împodobiți cu rugăciuni lăsate de triburi, iar vizitatorii sunt rugați să nu le atingă, fotografieze sau deranjeze.

Chiar și numele „Devils Tower" (Turnl Diavolului)  are o poveste controversată. Potrivit National Park Service, poate fi rezultatul unei traduceri greșite în care cuvântul nativ pentru „urs" a fost confundat cu „zeul rău".  Petiții pentru revenirea la denumirea „Bear Lodge" au circulat în ultimii ani.

Spielberg revine: „Disclosure Day", în iunie 2026

Povestea nu se oprește aici. Steven Spielberg pregătește un nou film cu tematică extraterestră, „Disclosure Day" , care urmează să ajungă în cinematografe pe 12 iunie 2026. Actorii au sugerat că noua producție  ar urma să răspundă unor întrebări rămase deschise din „Close Encounters of the Third Kind", iar pe internet circulă teoria  că ar putea fi chiar o continuare a clasicului din 1977.

Dacă speculațiile se adeveresc, Devils Tower ar putea cunoaște un nou val de notorietate și   de turiști care vor veni să vadă cu ochii lor locul unde, în imaginarul colectiv, s-a petrecut primul contact cu o civilizație extraterestră.

